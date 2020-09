Krystopia: Escape Room-Puzzle ist Apples Spiel des Tages

Knifflige Puzzle-Games erfreuen sich einer großen Fangemeinde im deutschen App Store. Mit Krystopia (App Store-Link) hat es nun ein solches Exemplar in Apples Werbemaschinerie im App Store geschafft und den begehrten Titel als Spiel des Tages eingeheimst. Der Download von Krystopia ist grundsätzlich kostenlos und erlaubt das Ausprobieren der ersten Level, die Vollversion kann danach für 3,49 Euro per In-App-Kauf freigeschaltet werden. Der Download ist etwa 586 MB groß und benötigt zudem iOS 9.0 oder neuer, eine deutsche Sprachversion besteht bisher noch nicht.

„Krystopia ist ein Escape Room-Spiel, das dich mit faszinierenden Laser-Puzzles, Robotern und versteckten Objekten herausfordert und fesselt“ – so heißt es von den Entwicklern von Antler Interactive aus dem schwedischen Stockholm. „Folge Nova Dune, einer Weltraumforscherin, um herauszufinden, welches ungewohnte Notsignal sie an Bord ihres Schiffes erhalten hat. Entschlossen, es zu untersuchen, befindet sie sich auf einem verlassenen Planeten, auf dem die gesamte Zivilisation verschwunden ist.“

Durchschnittliche Spielzeit zwischen 3 und 4 1/2 Stunden

In insgesamt vier großen Kapiteln, von denen sich die ersten beiden kostenlos absolvieren lassen, hat der Spieler komplexe Puzzles in einer 3D-Umgebung zu bewältigen. Der Schwierigkeitsgrad wird mit jedem gelösten Rätsel herausfordernder, gleichzeitig lässt sich die mysteriöse, fremde Welt erkunden, entsprechende Hinweise für die Lösung der Puzzles finden, sowie mehr über die verlassene Zivilisation von Krystopia erfahren.

Die Entwickler geben die Spielzeit von Krystopia mit durchschnittlich 3 bis 4 1/2 Stunden an, wobei die ersten beiden Kapitel noch Rätsel mit leichtem bzw. durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad bieten sollen. In den Kapiteln 3 und 4 gibt es dann wirklich schwere Puzzles zu lösen. Während man an den Lösungen arbeitet, heißt es, Objekte zu zerstören, mit der Umgebung zu interagieren und Geheimnisse im Raum zu finden. Mittels Wischgesten und Pinch-to-zoom lässt es sich einfach in den Welten navigieren, ein atmosphärischer Soundtrack und ein Voiceover-Feature sorgen zudem für ein umfassendes Spielerlebnis. Wenn ihr noch weitere Eindrücke zu diesem Spiel des Tages benötigt, schaut euch einfach das kleine YouTube-Video zu Krystopia an.