Lamax Sounder2 Play im Test: Bluetooth-Lautsprecher mit Lichtshow

Anzeige. Neben JBL, Soundcore, Harman, Teufel und Co. gibt es auch noch Marken, die hierzulande noch nicht so präsent sind. Dazu gehört auch Lamax, eine Audiomarke von elem6, die ihren Sitz in Tschechien hat. Wir haben für einen Test den Lamax Sounder2 Play (Amazon-Link) vorliegend und wollen euch alle Details mit auf den Weg geben.

Der gut verarbeitete Bluetooth-Lautsprecher ist 186 x 74 x 74 Millimeter groß und wiegt 518 Gramm. Damit ist er nicht besonders klein, aber auch nicht besonders groß. Er passt ohne Probleme in einen Rucksack, für die Jackentasche wird es etwas eng. Die Verarbeitung ist in dieser Preisklasse wirklich sehr gut, hier gibt es keine Spaltmaße und das Mesh ringsherum ist orderlicht gearbeitet. Auf der Front gibt es Tasten zur Steuerung, auf der Rückseite die Lademöglichkeit und einen MicroSD-Kartenslot.

Optisch ist der Lamax Sounder2 Play einfach gehalten, bietet aber ein tolles Extra. Auf beiden Seiten gibt es einen Leuchtring, der zum Beispiel passend zur Musik eine Lichtshow starten kann. Insgesamt stehen fünf Beleuchtungsmodi bereit:

Blinken zum Beat : Passend zum Beat blinkt der Ring in vielen verschiedenen Farben.

: Passend zum Beat blinkt der Ring in vielen verschiedenen Farben. Blinken zum Beat : Zum Beat passend wird der Ring farblich beleuchtet, aber immer abwechselnd mit nur einer Farbe.

: Zum Beat passend wird der Ring farblich beleuchtet, aber immer abwechselnd mit nur einer Farbe. Leichte Animation : In diesem Modus werden viele Farben gleichzeitig angezeigt, allerdings gibt es keine Bewegungen zum Beat. Eine Einstellung für eher ruhige Momente.

: In diesem Modus werden viele Farben gleichzeitig angezeigt, allerdings gibt es keine Bewegungen zum Beat. Eine Einstellung für eher ruhige Momente. Pulsierend : Hier pulsiert der Farbring langsam, wobei immer nur eine Farbe angezeigt wird.

: Hier pulsiert der Farbring langsam, wobei immer nur eine Farbe angezeigt wird. Aus: Der Farbring zeigt nichts an.

Die verschiedenen Beleuchtungsmodi können über die An-Aus-Taste während der Musikwiedergabe durchgeschaltet werden.

Tasten zur Musiksteuerung

Mit den verschiedenen Tasten können mehrere Aktionen ausgeführt werden. Mit der Plus- und Minus-Taste kann die Lautstärke justiert werden, zudem könnt ihr mit einem längeren Klick einen Song vor oder zurück springen. Die Taste mit dem Lamax-Logo ist als Play-Knopf zu verstehen und kann die Wiedergabe auch stoppen. Mit einem langen Klick startet man den verbundenen Sprachassistent auf dem Smartphone. Zudem können so auch Anrufe angenommen oder beendet werden. Der M-Knopf ermöglicht den Modus-Wechsel und kann zwischen Bluetooth, AUX und SD-Karte springen. Über die TWS-Taste können zwei Lautsprecher miteinander verbunden werden. Die Tasten haben einen guten Druckpunkt und lassen sich einfach bedienen.

Lamax Sounder2 Play bietet Bluetooth, AUX und SD-Karte

Die beliebteste Wiedergabe ist via Bluetooth. Mit Bluetooth 5.3 wird eine ressourcenschonende Verbindung aufgebaut und ihr könnt Musik mit eure liebsten Musik-Apps abspielen – zum Beispiel mit Apple Music, Spotify, Amazon Music, YouTube und Co. Optional könnt ihr auch eine Verbindung via AUX-Kabel herstellen, wenn ihr noch ältere Geräte im Einsatz habt. Ein passendes AUX-Kabel liegt dem Lieferumfang bei, die Buchse befindet sich auf der Rückseite. Hier ist auch der Steckplatz für eine MicroSD-Karte zu erreichen. Solltet ihr noch Offline-Musik haben, könnt ihr diese schnell via SD-Karte abspielen.

Die Verbindung zum Lautsprecher war stets stabil und baut sich automatisch erneut auf, wenn man den Speaker wieder anschaltet. Die Reichweite von bis zu 18 Meter bezieht sich dabei auf freie Fläche, Indoor sollte man sich nicht zu weit entfernen. Wer Outdoor unterwegs ist, sei es bei einem Picknick, bei einer Wanderung, beim Baden am See oder ähnliches, muss sich keine Sorgen machen sollte mal ein Regenschauer aufziehen. Der Lamax Sounder2 Play ist nach Norm IP67 gegen Staub und Wasser geschützt.

Auf der Rückseite ist zudem der USB-C Anschluss verbaut, über den ihr den Lamax Sounder2 Play aufladen könnt. Ein USB-C auf USB-A Kabel ist mit dabei, ein Netzteil müsst ihr selbst stellen – oder ihr nutzt einfach eine Powerbank. Für einen vollen Akku muss man circa vier Stunden warten, die Ladung erfolgt also recht langsam. Die Wiedergabezeit bei mittlerer Lautstärke liegt bei circa 24 Stunden. Solltet ihr bei eurer Party mehr Lautstärke benötigen, müsst ihr eine verkürzte Akkulaufzeit in Kauf nehmen.

So klingt der Lamax Sounder2 Play

Nun aber zum Klangtest. Ich habe den Lautsprecher mit zahlreichen Liedern aus verschiedenen Genres bespielt und kann zusammenfassend festhalten: Die Wiedergabe ist für die Preisklasse echt in Ordnung, an einigen Stellen fehlt es aber an Bass. Bei Popsongs mit Klavier, Gitarre und weiteren Instrumenten kann man diese gut wahrnehmen, die Stimme ist klar und deutlich zu hören und der Bass bei mittlerer Lautstärke vorhanden. Dreht man den Speaker auf, gibt es etwas mehr Bass, am oberen Ende neigt der Lautsprecher aber zu leichtem übersteuern.

Auch bei rockigen Songs ist vor allem die Stimme des Sängers oder der Sängerin sehr gut zu hören, die Instrumente verschwimmen manchmal ineinander, wobei das auch an der Art der Musik liegt. Der 360 Grad Sound ist insgesamt mit Blick auf den Preis von 50 Euro wirklich sehr solide.

Des Weiteren kann der Lamax Sounder2 Play auch als Freisprecheinrichtung bei Anrufen dienen. Da ich die Stimmwiedergabe bei der Musikwiedergabe schon gelobt habe, gibt es hier keine bösen Überraschungen. Der Lautsprecher ist als Freisprecheinrichtung gut geeignet, beide Gesprächspartner bestätigen einen guten Klang ohne Unterbrechungen.

Fazit und Preis

Der Lamax Sounder2 Play bietet ein rundes Gesamtpaket. Die Verarbeitung ist gut, die Handhabung einfach und die Trageschlaufe für unterwegs praktisch. Die integrierte Lichtshow ist vor allem in dunklen Umgebungen ein Highlight, wobei diese auch komplett deaktiviert werden kann. An den Seiten, wo auch die Farbringe platziert sind, gibt es leider keine Gummierung und der Lautsprecher kann sich bei intensiver Musikwiedergabe auch selbstständig machen.

Die vielen Eingangsquellen sind zu loben, auch die Möglichkeit eine MicroSD-Karte mit bis zu 64 GB einzuschieben, sieht man ziemlich selten. Die Tasten am Speaker sind praktisch und gut zu drücken, die Outdoor-Beständigkeit für Ausflüge beruhigend. Die Möglichkeit, zwei Lautsprecher zu koppeln sorgt für ein noch besseres Sounderlebnis. Der Klang selbst ist in der Preisklasse wirklich gut, allerdings fehlt es an der ein oder anderen Stelle etwas an Bass.

Klar sollte auch sein: Der Lamax Sounder2 Play ist aufgrund seiner Größe für die Unterhaltung am See, im Park, auf der Terrasse und Co. geeignet. Große Partys kann der Lautsprecher nicht beschallen.

Mit 49,99 Euro ist der Lamax Sounder2 Play erschwinglich, ist der Lautsprecher im Angebot, fällt das Preis-Leistungsverhältnis noch besser aus. Und für appgefahren Leser- und Leserinnen haben wir noch den Gutscheincode ZHHHK6AT, damit ihr am Ende nur 39,99 Euro bezahlt.

Lamax Sounder2 Play Bluetooth Lautsprecher, 24 Stunden Hörvergnügen, Hervorragende... 24 STUNDEN HÖRVERGNÜGEN - Eine Akkukapazität von 3600 mAh und eine Akkulaufzeit von einem ganzen Tag machen diesen Lautsprecher zu einem Riesen in...

HERVORRAGENDE 24 W LEISTUNG - Möchten Sie laut spielen? Sie können es tun! Der Sounder2 Play ist wirklich leistungsstark und daher perfekt für...

