Ledlenser ML6 Connect WL: Smarte Laterne für den nächsten Outdoor-Trip

Akku-betriebene Lampen für den nächsten Camping-Urlaub oder nächtlichen Spaziergang durch den Wald gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Wenn es aber nicht unbedingt das Basis-Modell aus dem nächsten XXL-Sportgeschäft sein soll, dann haben wir heute etwas für euch: Die Ledlenser ML6 Connect WL, eine smarte Laterne.

Nennen wir das Kind doch einfach beim Namen. Wer heutzutage auf der Suche nach einer Campinglampe ist, der macht sich beispielsweise auf den Weg zu Decathlon und kauft dort ein aufladbares Modell für 58,48 Euro. Warum sollte man rund 30 Euro mehr ausgeben und sich für die ML6 Connect WL entscheiden?

Diese Frage lässt sich glücklicherweise recht einfach beantworten: Die Decathlon-Laterne kommt auf Abmessungen von 14,7 x 28 Zentimeter, während die Ledlenser ML6 Connect WL auf 4,3 x 17,8 Zentimeter kommt. Trotzdem hängt sie das Decathlon-Modell mit einer maximalen Helligkeit von 750 Lumen gegenüber 550 Lumen in der wichtigsten Disziplin ab. 750 Lumen sind übrigens fast so viel wie eine herkömmliche Smart Home Lampe, die fest mit Strom versorgt wird.

Das sind die spannenden Details der Ledlenser ML6 Connect WL

Die Laterne leuchtet hell, ist mit IP66 gegen Staub und Wasser geschützt und hat eine Leuchtdauer von 3,5 bis 180 Stunden, je nach gewählter Helligkeit. Das sind die nüchternen Fakten und schon Highlights für sich, die ML6 Connect WL punktet aber noch mit vielen weiteren spannendes Details.

So kann die Laterne mit dem abnehmbaren Standfuß und dessen Magneten nicht nur auf Metallüberflächen angebracht werden, sondern lässt sich mit einem integrierten Gummihaken auch einfach aufhängen. Unter der Halterung des Hakens ist zudem ein USB-A-Anschluss zu finden, mit dem man beispielsweise sein iPhone aufladen kann.

Integriert ist ein Lithium-Ion-Akku, der nicht fest eingebaut ist. Wie eine herkömmlichen Batterie kann der Akku einfach ausgetauscht werden, was gerade bei längeren Trips wohl nicht ganz uninteressant ist. So kann man die Lampe auch ohne Stromanschluss schnell mit neuer Energie versorgen.

Gesteuert wird die Lampe über einen Button an der Oberseite oder über die mitgelieferte Fernbedienung. Zudem ist eine Kopplung per Bluetooth und die Steuerung per App möglich, wobei man seine favorisierten Lichteinstellungen sogar fest auf den Schalter der Laterne legen kann – sehr praktisch.

Aus meiner Sicht gibt es nur eine Schwäche

Insgesamt gesehen macht die ML6 Connect WL von Ledlenser einen guten Eindruck und auch wenn ich die Laterne wohl eher selten per App steuere, liefert die Anwendung mit der praktischen Favoriten-Funktion ein nützliches Extra.

Aus meiner Sicht gibt es nur einen echten Kritikpunkt: Zum Aufladen der ML6 Connect WL ist ein spezielles Kabel notwendig. Praktischer wäre es aus meiner Sicht, wenn der integrierter USB-A-Anschluss ein USB-C-Anschluss wäre, über den man nicht nur angeschlossenes Zubehör laden kann, sondern auch die Laterne selbst. Technisch wäre das wohl keine große Hürde.