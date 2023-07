Lego Duplo World: Kinder-App jetzt auf Apple Arcade verfügbar

Früher habe ich sehr viel Freude an den Apps von StoryToys gehabt. Damals waren es noch Premium-Apps und ich hatte noch kein Kind. Mittlerweile weiß ich: Mein vierjähriger Sohn braucht keine Beschäftigung am digitalen Bildschirm. Es gibt nur zwei Ausnahmen: Abends schauen wir zusammen auf dem iPhone in der Sandmännchen-App eine Folge und ab und zu mal eine digitale Baueinleitung in der Lego-App.

Und wenn es bei euch anders aussieht? Dann ist das halt so. Am Ende des Tages darf ja jeder sein Ding machen. Aber wenn, dann doch bitte mit einer ordentlichen App. Und hier ist StoryToys sicherlich eine gute Adresse, vor allem wenn man sich dank Apple Arcade keine Gedanken um In-App-Käufe machen muss. Im Rahmen des Spiele-Abos bekommt ihr jetzt Zugriff auf Lego Duplo World (App Store-Link).

Lego Duplo World bietet Unterhaltung von Autos bis zum Zahlenzug

Das Spiel umfasst eine Reihe spielerischer, interaktiver Aktivitäten, darunter Zahlenzug, Rettungsabenteuer und Tiere der Welt. Für jede Aktivität gibt es eine Reihe von unterhaltsamen interaktiven Spielerlebnissen, die Lern- und Entwicklungsfähigkeiten unterstützen, darunter räumliches Bewusstsein, Arbeitsgedächtnis und frühe Mathematik. Die App ermutigt Kinder, Eltern und Freunde, zusammen und unterwegs zu spielen.

Um für die bestmögliche Unterstützung beim Lernen zu sorgen, basiert Lego Duplo World auf dem angesehenen Framework Headstart Early Learning Outcomes. Letzteres stellt sicher, dass die Entwicklungsbedürfnisse von Kindern im Alter zwischen zwei und fünf Jahren befriedigt werden. Die Lernziele umfassen eine breite Palette von Lernbereichen, darunter Kreativität, Argumentation, Initiative und Neugier, soziale und emotionale Entwicklung und Feinmotorik. Besonders praktisch: Eltern können einen Schlafenszeit-Modus aktivieren, um ihrem Kind einen sanften Hinweis zu geben, wenn es Zeit ist, ins Bett zu gehen.

Der Umfang der App kann sich auf jeden Fall sehen lassen und es gibt für die Kids einiges zu entdecken. Vielleicht ist Lego Duplo World ja tatsächlich etwas, das für euch in Frage kommt.