Leichter zu öffnen: iFixit nimmt dem HomePod 2 auseinander

Der HomePod der zweiten Generation ist seit wenigen Tagen im Handel erhältlich und die Experten von iFixit haben sich den neuen Lautsprecher im Detail und von Innen angesehen.

Optisch lässt sich die neue Genration kaum vom Vorgänger unterscheiden. Dennoch hat Apple vor allem am internen Design gearbeitet und weniger Klebstoff verwendet, um das Gerät einfacher öffnen und reparieren zu können. Im Innern stellt iFixit keine großen Überraschungen fest. iFixit hat den S7-Prozessor, die LEDs, die durch das Display an der Oberseite leuchten, einen großen internen Tieftöner, die Verstärkerplatine, den Kühlkörper, das Netzteil und fünf Hochtöner gefunden. Wenn alle Audiokomponenten entfernt sind, wird der Feuchtigkeits- und Temperatursensor an der Unterseite des HomePod sichtbar. Es ist genau derselbe Sensor, der auch im HomePod mini steckt.

Laut iFixit ist der HomePod 2 überraschend leicht zu demontieren, eine Reparatur in Eigenregie kann also eine Option sein.

Für mehr Details zum HomePod 2 klickt euch gerne in unseren Artikel, in dem wir unsere ersten Eindrücke schildern.