Libratone Air Color: Farbenfrohe In-Ears mit achtstündiger Laufzeit vorgestellt

Der Hersteller Libratone ist auch uns in der appgefahren-Redaktion wohlbekannt. Hatte man sich zu Beginn noch auf hochwertige Lautsprecher konzentriert, gesellten sich alsbald auch weitere Audioprodukte, darunter Kopfhörer, zum Portfolio hinzu. Mit den Libratone Air Color hat man nun ein weiteres Modell präsentiert, das mit einem für die Marke vergleichsweise niedrigen Einstiegspreis und mehreren bunten Farbvarianten punkten kann.

Der Libratone Air Color „kombiniert leistungsstarke Technologie mit minimalistischem, skandinavischem Design“, so der Hersteller. „Das schlichte, dreieckige Design der Ohrhörer kommt in glänzender Ausführung und in drei verspielten Farboptionen. Wählen Sie Ihren persönlichen Favoriten, passend zu Ihrem Stil.“

Die leichten Ohrhörer wurden auf der Grundlage von 3D-Scans menschlicher Ohren entwickelt. Die weichen Ohrstöpsel aus Silikon sorgen den ganzen Tag über für einen bequemen Halt und schirmen Umgebungsgeräusche effektiv ab. Mit der akustischen Architektur von Libratone und einer ausgewogenen Soundabstimmung sorgt der Air Color für eine beeindruckende, detailreiche Audiowiedergabe. Die Ohrhörer bieten eine perfekte Balance zwischen Bässen, Mitten und Höhen.

Bluetooth 5.2 und IP54-Standard

Im Inneren werkelt Bluetooth 5.2, um die Übertragung von sattem, hochauflösendem Sound bei reduziertem Energieverbrauch und geringerer Latenz zu ermöglichen. Die True Wireless Mirroring-Technologie von Qualcomm sorgt zudem für eine stabile und zuverlässige Verbindung. Die Akkulaufzeit wird von Librarone mit bis zu acht Stunden Nutzung mit einer vollen Ladung und bis zu 24 Stunden mit der Ladebox angegeben. Außerdem sind die In-Ears staub- und schweißgeschützt nach IP54 und unterstützen die Verbindung mit bis zu drei Geräten im Wechsel.

Bei einem Kaufpreis von 109 Euro, die für die in insgesamt drei Farben (Blau, Weiß und Rosa) erhältlichen Libratone Air Color veranschlagt werden, hat man allerdings auch auf eine kabellose Ladefunktion des Cases sowie eine aktive Geräuschunterdrückung zu verzichten. Die Libratone Air Color sind ab sofort im Handel erhältlich, unter anderem bei Amazon. Weitere Informationen zur Neuerscheinung gibt es auch auf der Produktseite des dänischen Herstellers.