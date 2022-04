Lieferungen: Entwicklung der Paket-Tracking-App wird auf ein Minimum reduziert

Wir haben den Weg der Lieferungen-App (App Store-Link) jahrelang begleitet. Was 2006 noch als Dashboard Widget gestartet ist, wurde 2008 mit dem Start des App Stores dann die App „Delivery Status touch“. Später hat sich der Name in Deliveries beziehungsweise Lieferungen geändert. Nach nun mehr als 16 Jahren hat der Entwickler in einem kleinen Blog-Post geschrieben, dass die Entwicklung der App reduziert wird – und einige Funktionen wohl demnächst nicht mehr zur Verfügung stehen werden.

Das Problem ist bekannt: In der Vergangenheit gab es unter anderem große Probleme mit der Darstellung von Paketen und deren Status bei DHL. Während DHL die eigenen Server umgestellt hat, konnte die Lieferungen-App nicht mehr auf die Daten zugreifen und musste eine Bastellösung mit Umweg ins Leben rufen. Genau solche Probleme gibt es nicht nur mit DHL, sondern auch mit weiteren Services. Daraus folgt, dass die Lieferungen-App nicht mehr auf die Details zugreifen und diese in der App darstellen kann.

Es ist wahrscheinlich, dass im Laufe der Zeit mehr Dienste in Deliveries keine Informationen zur Sendungsverfolgung mehr direkt in der App anzeigen werden. Sie werden weder das Zustellungsdatum, die Route noch andere Details sehen und auch keine Benachrichtigungen über Statusänderungen erhalten. Sie müssen die Schaltfläche „Online anzeigen“ verwenden, um Ihre Sendungsverfolgungsinformationen auf der Website des Versandunternehmens anzuzeigen.

Das Ende von Lieferungen scheint damit zwar nicht besiegelt, allerdings wird der Entwickler keine Energie mehr dafür verwenden, eventuelle Server-Probleme mit den Paketdiensleistern zu beheben. „Für diejenigen unter euch, die sich dafür entscheiden, Deliveries weiterhin zu nutzen, werden wir unser Bestes tun, um es so nützlich wie möglich zu machen.“, lassen die Entwickler noch wissen.

Zeit für eine Alternative?

Wenn ihr euch jetzt nach einer Alternative umsehen wollt, könnt ihr euch zum Beispiel Parcel (App Store-Link) ansehen. Der Download ist kostenlos, einige Features wie Push-Nachrichten, gibt es aber nur im Premium-Abo für 4,49 Euro pro Jahr.

Werft auch einen Blick auf ParcelTrack (App Store-Link). Auch hier ist der Download gratis, viele Funktionen gibt es aber nur mit Premium. Während Parcel auf ein Abo setzt, gibt es bei ParcelTrack einen 2,99 Euro teuren Einmalkauf.

Hauseigene Apps nutzen

Ich muss sagen: Die Post & DHL App (App Store-Link) gefällt mir richtig gut. Eigene Pakete werden gelistet und auch Pakete, die man empfängt, werden automatisch in der App angezeigt. Zudem gibt es natürlich noch mehr Post-Funktionen, unter anderem könnt ihr auch digitale Briefmarken kaufen.

Die Apps von Hermes, DPD oder auch UPS kann ich selbst nicht beurteilen, da ich diese so gut wie gar nicht benutze. Hier muss aber auch klar sein: Die Apps der Anbieter selbst tracken natürlich nur die eigenen Pakete. Ein Pakettracking für alle Dienste bieten da nur Drittanbieter an.