Neu bei Apple Arcade: Gear.Club Stradale und Sonic Dash+

Gear.Club Stradale (App Store-Link) haben wir euch ja schon vor ein paar Wochen angekündigt, ab sofort könnt ihr das Rennspiel auf iPhone und iPad laden. Der Download ist 3 GB groß und ist auch für Mac und Apple TV verfügbar.

Ab sofort könnt ihr auch Sonic Dash+ (App Store-Link) angehen. Bei der Version für Apple Arcade gibt es natürlich keine Werbung und keine In-App-Käufe. Ihr könnt ganz entspannt mit Sonic und seinen Freunden spielen. Der Download ist 452,4 MB groß und nur für iOS verfügbar.

Laufe, springe und sprinte in diesem spaßigen Endless Runner als Sonic the Hedgehog und weitere Sonic-Charaktere durch atemberaubende 3D-Umgebungen. Überwinde in diesem rasanten Rennspiel von SEGA in hohem Tempo herausfordernde Hindernisse!