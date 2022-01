Logitech Litra Glow: Neue Streaming-Leuchte mit TrueSoft-Technologie

Unter der Marke Logitech for Creators vermarktet der Zubehör-Hersteller Logitech Produkte und Services für die Content Kreation. „Wir unterstützen alle, die kreativ tätig sind dabei, ihrer Leidenschaft nachzugehen, indem wir ihnen helfen, ihre Potentiale zu entfalten und Kultur mitzugestalten.“ So berichtet Logitech for Creators auf der eigenen Website.

Nun hat Logitech for Creators die neue Streaming-Leuchte Litra Glow präsentiert. Die Lampe taucht Personen in ein weiches und angenehmes Licht, das in jeder Umgebung einen professionellen Look vermittelt. Sie ist vielseitig einsetzbar und begleitet Kreative als treuer Begleiter auf Produktionen eines YouTube-Videos, in Streaming-Sessions auf Twitch oder während eines Video-Calls, um die nächste Markenkooperation zu besprechen. Litra Glow ist Plug-and-Play und somit besonders einfach zu bedienen. Mit den fünf Voreinstellungen für Helligkeit und Farbtemperatur können Kreative die Lichtkulisse nach ihren Vorstellungen anpassen – von warmem Kerzenlicht bis hin zu kühlem Blau. Jasmine Apolinar, Produktmanagerin bei Logitech for Creators, erklärt dazu:

„Litra Glow mit TrueSoft-Technologie erzeugt im Handumdrehen eine erstklassige Beleuchtung in jeder Umgebung. Mit Litra Glow lassen sich mehrere Herausforderungen meistern, mit denen Creator*innen immer wieder zu tun haben. Die Lichtqualität verbessert sich, harte Schatten verschwinden und die Ermüdung der Augen durch stundenlanges Streaming wird effektiv vorgebeugt.“

Kreative können blitzschnell auf die Einstellungen zur Helligkeit und Farbtemperatur von Litra Glow zugreifen, indem sie die Regler auf der Rückseite der Leuchte oder die Logitech G HUB-Software nutzen. In der Software können sie außerdem individuelle Voreinstellungen für verschiedene Umgebungen speichern und diese den G-Tasten auf einer Tastatur oder einer Maus von Logitech G zuweisen. Damit lassen sich Lichtkulissen mit nur einem Klick verändern. Darüber hinaus lassen sich auch die Blue Yeti-Mikrofone und Streamcam dank G Hub mit nur einer einzigen Desktop-App steuern.

Noch im Januar für 69 Euro erhältlich

Das weiche Licht von Litra Glow schont die Augen und ist für ganztägige Streaming-Sessions zertifiziert. Insbesondere bei der Entwicklung der Leuchte spielten die Gewohnheiten und Anforderungen von Streamern und Streamerinnen, die gerne mal vier bis mehr als acht Stunden täglich vor der Kamera sitzen, eine entscheidende Rolle. Litra Glow wird mit einer Monitorhalterung geliefert, die in ihrer Höhe, Neigung und Ausrichtung verstellbar ist und somit ideal über dem Desktop-Monitor platziert werden kann.

Die Litra Glow ist ab Januar 2022 auf der Website von Logitech sowie im Fachhandel zu einer UVP von 69 Euro erhältlich. Auf der Produktseite der Litra Glow können auch bereits Vorbestellungen getätigt werden.