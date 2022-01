Apple veröffentlicht Update auf iOS 15.2.1

Unverhofft kommt oft – so oder so ähnlich könnte man das überraschend veröffentlichte Update auf iOS 15.2.1 und iPadOS 15.2.1 von Apple beschreiben. Ohne große Beta-Releases hat unser liebster Hersteller heute Abend eine Aktualisierung für iPhone und iPad bereitgestellt. Leider gibt es keine wirklichen Release-Notes, auf dem iPhone 13 ist das Update aber rund 960 MB groß.

Die Kollegen von 9to5Mac haben mittlerweile auch vermeldet, was sich getan hat. Mit iOS 15.2.1 kümmert sich Apple vor allem um zwei kleine Fehler. So sei es zu Problemen beim Laden von Fotos von iCloud-Links innerhalb der Nachrichten-App gekommen. Außerdem gab es einen Fehler bei der Bedienung von Drittanbieter-Apps in CarPlay.