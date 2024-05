Logitech mit neuen Angeboten: Die besten Tastaturen für den Mac

Auf meinem Schreibtisch steht ein Mac mini und ein 34 Zoll großes Display von LG. Die Kombination ist großartig, wobei ich mit einem neuen Mac mini liebäugle, allerdings muss Apple erst einmal ein neues Modell vorstellen. Davon ab kommen bei mir nur die Tastaturen von Logitech zum Einsatz, da ich der Meinung bin, dass es keine besseren Tastaturen gibt. Während ich selbst auf die ergonomische Variante Logitech Ergo K860 umgestiegen bin, gibt es heute die herkömmlichen Tastaturen aus der MX Keys-Reihe günstiger.

Die Logitech MX Keys für den Mac kostet nur noch 69 Euro (Amazon-Link) statt 86,99 Euro und bietet ein vollwertiges Tastatur-Layout. Ihr bekommt auf der rechten Seite große Navigationstasten sowie einen Ziffernblock. Da die Tasten beleuchtet sind, macht die Tastatur auch in dunklen Umgebungen eine richtig gute Figur. Via USB-C könnt ihr die Tastatur aufladen, wobei die Laufzeit ohne Beleuchtung bei bis zu 5 Monaten liegt. Das Tippgefühl ist wirklich sehr gut und günstiger gibt es die Tastatur aktuell nicht. Zu beachten ist, dass es schon die Logitech MX Keys S gibt, die marginale Änderungen mitbringt.

Für den kleinen Schreibtisch: Die Logitech MX Keys Mini

Wenn ihr auf die großen Navigationstasten und einen Ziffernblock verzichten könnt, bekommt ihr das kompakte Modell, also die Logitech MX Keys Mini, heute ebenfalls für 69 Euro (Amazon-Link). Im Angebot ist sowohl die weiße als auch schwarze Variante, die man zuvor mit bis zu 119 Euro entlohnen musste. Auch die MX Keys Mini bietet beleuchtete Tasten und wird per USB-C aufgeladen. Da ich schon viele Jahre auf Tastaturen von Logitech tippe, kann ich sagen, dass das Tippgefühl wirklich super ist. Die Tastaturen von Apple sind mir zu flach, allerdings gibt es dort mit Touch ID ein tolles Extra, was andere Hersteller nicht bieten (können). Meinen ausführlichen Test könnt ihr hier lesen.