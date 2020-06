Luxus-Tasche, Günstig-Etui oder Wandhalterung: Ordnung für Apple Watch Armbänder

Beim Stöbern durch den Apple Store bin ich gestern auf das “The Watch Band Portfolio” der Marke “von Holzhausen” gestoßen. Eine Tasche für Apple Watch Armbänder und anderes Zubehör, die gerade einmal 119 Euro kostet. Ein wirklich stolzer Preis.

Dafür bekommt man aber auch einiges geboten, wie in der Artikel-Beschreibung zu lesen ist. So bietet dieses Etui 100 Prozent tierfreies Design aus Hochleistungsmaterial und Platz für sechs Apple Watch Armbänder sowie zwei Innenfächer und ein Außenfach, in dem man beispielsweise das Ladekabel unterbringen kann.

Ein ganz schön teurer Spaß, bei dem ich mir die Frage gestellt habe: Gibt es da nicht eine günstigere Lösung?

Ich habe mich direkt mal auf Amazon umgeschaut und dort auch einige Taschen und Etuis gefunden, die zum Teil nur ein Zehntel des Luxus-Modells kosten. Allerdings: Sie sind auch wirklich einfach gestaltet und bei weitem nicht so sexy. Hier mal ein Beispiel, das gerade einmal 11,99 Euro kostet.

5 Bewertungen YOOSIDE Uhrenarmband Zubehör, Smartwatch Band... Große, tragbare Aufbewahrungstasche. Bewahren Sie intelligente Uhrenarmbänder in einem einzigen, übersichtlichen Etui auf, um Zeit und Platz zu sparen, wenn Sie auf Reisen sind und Ihren Uhrenlook...

Praktisch in der Handhabung, dank des weichen, leichten Baumwoll-Canvas-Designs ist das Bandetui leicht zu transportieren und verhindert Kratzer, Dellen und Wasserschäden an Smartwatch, Kabeln und...

Und dann bin ich auf Etsy tatsächlich auf eine Lösung gestoßen, die mich anspricht: Eine Wandhalterung für Apple Watch Armbänder, an der man seine Lieblingsbänder einfach ordentlich aufhängt und so immer griffbereit hat, wenn man sie austauschen möchte.

Die aus dem 3D-Drucker stammenden Modelle sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich und werden einfach mit doppelseitigen Klebeband an einer glatten Oberfläche angebracht. Der Preis ist mit 5 bis 11 Euro auch absolut in Ordnung.

Nur leider gibt es ein großes Problem: Die Wandhalterung für Apple Watch Armbänder wird nicht nach Deutschland verschickt.

Abschließend daher die Frage an euch – und vielleicht hat ja jemand eine coole Idee: Wie bewahrt ihr eure Apple Watch Armbänder auf?