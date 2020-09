Lyd: Apple Watch Anwendung für Sonos erhält zahlreiche neue Funktionen

Wer in seinen vier Wänden Sonos-Lautsprecher im Einsatz hat und zudem eine Apple Watch am Handgelenk trägt, sollte sich eine Anwendung unbedingt genauer ansehen: Lyd (App Store-Link). Die 2,29 Euro teure Anwendung aus deutscher Entwicklung ermöglicht eine Steuerung der smarten Lautsprecher über die Apple Watch.

Nun hat der Entwickler Alexander Heinrich ein großes Update auf Version 2.0 veröffentlicht und bietet mit Lyd noch mehr Funktionen. So zeigen die größere Komplikationen jetzt die aktuell abspielenden Räume ab und bieten so einen noch besseren Überblick über das aktuelle Geschehen.

Ebenfalls richtig spannend: Wählt man in Lyd auf der Apple Watch einen Raum aus und tippt auf den Button mit den drei Punkten, kann man im folgenden Menü eine Sprachnachricht aufnehmen und an den gewünschten Lautsprecher senden, selbst wenn dort eine Wiedergabe läuft. So kann man beispielsweise die Kinder zum Essen rufen, ohne gleich in den Westflügel seines Anwesens laufen zu müssen.

Ebenfalls neu sind die folgenden Funktionen:

Springe ± 30s wenn Podcasts oder Hörbücher abgespielt werden

Neue „Jetzt läuft“ Ansicht mit Swift UI und neuen Animationen

Sonos Playlisten werden auch unterstützt

Neue Ansicht für die Sonos Favoriten und Sonos Playlisten

Abspielmodus ändern: Shuffle, crossfade, repeat

Ich jedenfalls bin weiterhin sehr angetan von Lyd. Es ist eine der wirklich wenigen Drittanbieter-Apps, die ich auf der Apple Watch tatsächlich regelmäßig nutze.