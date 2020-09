Nach dem Update ist vor dem Update: Erste Beta von iOS 14.2 veröffentlicht

Gestern Abend hat Apple nicht nur die siebte Beta von macOS Big Sur an registrierte Entwickler verteilt, sondern auch das nächste Update für iPhone und iPad. Nur einen Tag nach dem Start von iOS 14 geht es mit der Entwicklung weiter, iOS 14.2 steht vor der Tür – und bringt tatsächlich eine neue Funktion mit.

Mit dem kommenden Update für iPhone und iPad wird Apple die Integration des Musik-Erkennungs-Dienstes Shazam weiter vorantreiben. Mit iOS 14.2 und iPadOS 14.2 gibt es ein Shazam-Button, der schnell erreichbar im Kontrollzentrum hinterlegt werden kann.

And here it is. https://t.co/7JXtK31MuO pic.twitter.com/mOYLdWShQq

— Filipe Espósito (@filipeesposito) September 17, 2020