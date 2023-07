Lylli: Tausende Kinderbücher in einer App für iPhone und iPad

Eine Welt ohne Medien ist für die Kinder von heute nahezu undenkbar. Aus meiner Sicht müssen es dann aber nicht irgendwelche Spiele oder Videos sein, sondern eher lehrreiche Angebote. Ein genau solches bietet euch Lylli (App Store-Link) auf iPhone und vor allem dem iPad.

Die aus Schweden stammende Anwendung ist bereits seit einigen Jahren im App Store erhältlich und war zunächst unter dem Namen Boksnok bekannt. Mittlerweile ist sie auch in Deutschland zuhause und heißt seit dem vergangenen Jahr Lylli. Die App bietet laut eigenen Angaben tausende Kinderbücher, etliche davon sogar mit einem Vorlese-Modus.

„Durch kommerzielle Partnerschaften mit Deutschlands größten Buchverlagen wie der Oetinger Verlagsgruppe, Bastei Lübbe Verlag, u.v.m. sind hunderte Titel für Kinder von 2 bis 8 Jahren zum Lesen und Anhören in der Lylli-App verfügbar“, heißt es in einer Pressemitteilung des Anbieters.

Nutzung von Lylli erfordert Konto und Abo

Nutzbar ist die App leider nur mit einem Konto und einem Abonnement. Die ersten sieben Tage sind kostenlos, danach zahlt man bei einer Abrechnung über den App Store 6,90 Euro pro Monat. Deutlich günstiger wird es über die Webseite, dort gibt es derzeit drei Monate zum halben Preis oder das ganze Jahr für 55 Euro, was 4,58 Euro pro Monat entspricht. Über die Webseite habt ihr übrigens auch eine Chance, den Lylli-Katalog ohne Anmeldung zu durchforsten.

In der App können mehrere Profile für verschiedene Kinder mit unterschiedlichem Alter und unterschiedlichen Interessen angelegt werden. Die App zeigt dann relevante Inhalte und Vorschläge auf der Startseite an, über die Suche lassen sich aber auch andere Titel finden.

Selber lesen oder vorlesen lassen

Grundsätzlich gilt: Alle Bücher in Lylli können selbst gelesen werden, quasi als kleines eBook auf dem iPhone oder iPad. Gibt es ein Audio-Symbol, kann das Buch auf vorgelesen werden – auf Wunsch auch mit einem angezeigten Text. Das dürfte gerade für Lese-Neulinge eine tolle Sache seien. Darüber hinaus bietet Lylli auch echte Hörbücher, diese sind mit einem Kopfhörer-Symbol markiert.

Auch wenn es natürlich nicht jedes Buch gibt, das in der Buchhandlung zu finden ist, so ist der Umfang von Lylli durch durchaus beachtlich. Sollten eure Kinder echte Leseratten sein, halte ich eine solche App für eine richtig gute Alternative. Und auch der Preis von rund 5 Euro im Monat geht ab absolut in Ordnung.