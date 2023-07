Pixelmator Pro: AI-gesteuertes Denoise-Werkzeug wurde weiter verbessert

Das Team von Pixelmator wird nie müde, die eigene macOS-Anwendung zur Bildbearbeitung mit neuen Funktionen und Extras auszustatten. Pixelmator Pro (Mac App Store-Link) bekommt nicht ohne Grund eine sehr gute Bewertung von 4,8 Sternen und mehr als 38.000 Fünf-Sterne-Reviews im Mac App Store. Die Bildbearbeitungs-App lässt sich weiterhin zum Preis von 59,99 Euro aus dem deutschen Mac App Store beziehen und ab macOS 11.0 oder neuer installieren.

Auch in diesem Sommer war das Pixelmator-Team besonders fleißig: Man freut sich, ein weiteres Update präsentieren zu können. Diesmal gibt es einige wichtige Verbesserungen für das Denoise-Werkzeug in Pixelmator Pro und auch in Photomator. Mit einem praktischen neuen Intensitätsregler und deutlich verbesserten Algorithmen zur Analyse und Entfernung von Rauschen ist das Denoise-Tool laut Entwicklerteam „jetzt intelligenter und leistungsfähiger als je zuvor“.

Das Werkzeug in Photomator und Pixelmator Pro wurde laut Aussage von Pixelmator von Grund auf neu entwickelt, mit intelligenten Verbesserungen unter der Haube, die die Erkennung und Entfernung von Rauschen aus Bildern erheblich verbessern. Insbesondere kann Denoise jetzt Rauschen in jeder Größenordnung beseitigen. Das bedeutet, dass man nicht mehr nur feines digitales Rauschen entfernen können, sondern auch analoges Filmkorn und sogar synthetisches Rauschen, das mit Bildbearbeitungs-Programmen hinzugefügt wurde.

Darüber hinaus hat man durch den Einsatz einer UNet-ähnlichen Architektur – einer speziellen Art von neuronalem Netzwerk – die Größe des KI-Modells verdoppelt, was wiederum dazu führt, dass Denoise im Vergleich zur Vorgängerversion doppelt so gut Rauschen herausfiltert. Dadurch konnte das Pixelmator-Team Probleme früherer Versionen beheben, bei denen das Rauschen ungleichmäßig entfernt wurde oder Bildbereiche zu unscharf wurden, so dass man jetzt viel sauberere Bilder ohne unerwünschte Artefakte erhält.

Wiederherstellung von Farbe und Kontrast

Von nun an entfernt Denoise zudem nicht nur einfach das Rauschen, sondern hilft auch bei der Wiederherstellung von Bildfarben und Kontrast. Bilder, die stark vom Rauschen betroffen sind, insbesondere solche, die bei schwachem Licht mit hoher ISO-Zahl aufgenommen wurden, sehen oft blass und flach aus oder haben unerwünschte Farbstiche. Mit Denoise lässt sich ein Teil des Schadens rückgängig machen, indem der Kontrast und die ursprünglichen Farben der Fotos wiederhergestellt werden, und ihnen zudem mehr Lebendigkeit und Tiefe verliehen wird.

Verbesserte Entfernung von Artefakten

Denoise kann zudem nun eine neue Art von Bildartefakten entfernen, die so genannten RAW-Decoder-Artefakte. Diese Artefakte, die von unerwünschten Farbverschiebungen bis hin zu Farbstreifen reichen, sind in den ursprünglichen RAW-Bildern nicht vorhanden, können aber bei der Umwandlung der schreibgeschützten Sensordaten einer RAW-Datei in ein anzeigbares Bild entstehen. Durch das Entfernen von RAW-Decoder-Artefakten bietet Denoise eine hervorragende Möglichkeit, um sicherzustellen, dass die eigenen RAW-Bilder stets die höchstmögliche Qualität aufweisen.

Neuer Schieberegler zur Intensität des Entrauschens

Mit dem neuen Schieberegler hat man jetzt mehr Kontrolle darüber, wie viel Rauschen man aus den eigenen Bildern entfernen möchte. Wenn man die Intensität der Rauschunterdrückung verringert, bleiben mehr Details des Originalbildes erhalten, aber auch ein wenig Rauschen, während eine höhere Intensität das Bild insgesamt glatter macht. Wer das Rauschen aus mehreren Bildern gleichzeitig entfernen möchte, kann auch die Pixelmator Pro-Aktion „Entrauschen“ in AppleScript und der Kurzbefehle-App nutzen, um die Rauschintensität anzupassen.

Wer bereits Pixelmator Pro oder Photomator auf dem Mac, iPhone oder iPad installiert hat, braucht nur das neueste Update aus dem App Store herunterzuladen – es ist für alle bestehenden Nutzer und Nutzer kostenlos verfügbar.