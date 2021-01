macOS 11.2 Big Sur: Betaversion 2 entfernt fragwürdige Sicherheitsmechanismen

Gestern ist die zweite Betaversion von macOS 11.2 Big Sur erschienen. Mit ihr wurde offenbar auch ein Feature entfernt, das Apple erlaubt hat, Firewalls, Sicherheits-Tools und VPN-Dienste von Drittanbietern für die eigenen Apps zu umgehen. So berichten unter anderem ZDNet und der Sicherheitsforscher Patrick Wardle.

Omg we did it! 🤩

Thanks to the community feedback (and ya, bad press) Apple decided to remove the ContentFilterExclusionList (in 11.2 beta 2)

Means socket filter firewalls (e.g. LuLu) can now comprehensively monitor/block all OS traffic!!

Read more: https://t.co/GJXkRA31e7 https://t.co/BCPqdCjkV0

— patrick wardle (@patrickwardle) January 13, 2021