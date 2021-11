macOS Monterey: Neues OS kann ältere Intel-Macs lahmlegen

Glücklicherweise hat der Umstieg von macOS Big Sur zum neuen macOS Monterey in unserer Redaktion problemlos geklappt. Bis auf einen kleinen Absturz und Neustart beim Anschließen eines USB-C-Hubs am gestrigen Tag auf meinem MacBook Air 2020 haben wir bisher keine größeren Probleme erkennen können.

Bei einigen anderen Nutzern und Nutzerinnen von macOS Monterey sieht es ganz anders aus: Vor allem User älterer Intel-Macs beklagen massive Probleme mit dem neuen Apple-Betriebssystem. Diese führen sogar dazu, dass der Rechner komplett lahmgelegt wird und sich nicht mehr verwenden lässt. Besonders bei Macs, die eigentlich täglich im Einsatz sind und für die Arbeit, Studium oder die Schule zum Einsatz kommen, ist dies mehr als ärgerlich.

Viele User melden sich in Internet-Foren und bei Twitter zu Wort und berichten, dass ihr Mac nach dem Aufspielen von macOS Monterey beschädigt wurde – darunter auch neuere Modelle aus den Jahren 2018 und 2019. Vorherrschend seien die Probleme vor allem auf dem MacBook Pro, dem Mac Mini und iMacs, neuere Modelle mit Apples M1-Chip scheinen offenbar nicht betroffen zu sein. Das Team von MacRumors beispielsweise hat einige der Fälle aus dem Apple Support-Forum, bei Reddit und Twitter gesammelt.

MacOS Monterrey completely bricked my new work Macbook. The second you commit to updating, it freezes the machine and forces a hard reset. This has happened 3 times now. @AppleSupport — Brodie SZN (@wari0world) October 29, 2021

@AppleSupport ever since downloading Monterey OS my macbook pro doesn’t turn on anymore 🥲 — Susuya💫 (@Susuyachan) October 31, 2021

2019 #Apple #MacbookPro bricked again, second time in two years. Wow. Ports continue to stop working, not allowing charging, which bricks this. Can’t reset SMC because there’s no power going in. What else could help me determine I bought a lemon??? #applesupport @AppleSupport — Daniel Lin (@itsDannyLin) October 27, 2021

Die Probleme der betroffenen User sind offenbar auch unterschiedlicher Natur. Bei einigen bleibt der Mac während oder nach dem Installationsprozess von macOS Monterey hängen, andere berichten davon, dass ihre Anschlüsse nicht mehr nutzbar seien. Wie oben bereits erwähnt, scheinen die Probleme nur auf Intel-Macs, nicht jedoch auf neueren Geräten mit M1-Chip, aufzutreten. Aktuell befindet sich macOS Monterey in Version 12.1 noch in der Testphase, mit einem Update ist wohl erst in ein paar Wochen zu rechnen. Wer einen älteren Intel-Mac sein Eigen nennt und täglich auf das Gerät angewiesen ist, sollte daher möglicherweise noch mit der Aktualisierung auf das neue Betriebssystem warten.