MacX MediaTrans: Guter iPhone- und iPad-Manager wird aktuell verschenkt

Ihr sucht eine einfache und schnelle Möglichkeit euer iPhone und iPad zu verwalten? Dann werft einen Blick auf das Programm MacX MediaTrans, das aktuell kostenlos angeboten. Auf der verlinkten Webseite müsst ihr lediglich eure E-Mail angeben und bekommt eine Lizenz für die App-Version 7.2 zugeschickt. Für zukünftige Updates ist man allerdings nicht berechtigt.

Mit MacX MediaTrans könnt ihr eure Fotos, Musik, Videos, Bücher, Sprachmemos oder auch Klingeltöne verwalten. In den verschiedenen Bereichen könnt ihr via Drag&Drop eure Daten schnell zwischen iPhone und Mac synchronisieren. Fotos können so fix übertragen werden, auch habt ihr Zugriff auf eure Videos, Musik und die oben genannten Medien. Wer sich zum Beispiel für die kleinste Speichergröße beim iPhone entscheidet, kann so schnell Speicherplatz freigeben.

Außerdem kann man sein iPhone oder iPad als Flash-Laufwerk einbinden, um so diverse Daten, zum Beispiel Dokumente, PDFs, Apps und mehr ablegen zu können. Die Funktionsweise gleicht einem USB-Stick. Die Bedienung von MacX MediaTrans ist wirklich einfach, auch eine deutsche Übersetzung ist mit an Bord, Unterstützung für iOS 14 ebenfalls. Besonders die einfache Handhabung überzeugt.

Insofern ihr auch von zukünftigen Updates profitieren wollt, könnt ihr euch die lebenslange Lizenz aktuell für nur 30,88 Euro statt 54 Euro sichern. Ausprobieren könnt ihr die aktuelle Vollversion aber komplett kostenlos.