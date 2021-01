Nanoleaf Shapes: Mittlerweile nicht mehr nur exklusiv im Bauhaus verfügbar

Vor einigen Jahren hat Nanoleaf mit seinen LED-Panels Aurora einen echten Erfolg gelandet, mittlerweile heißen die Dreiecke nur noch Light Panels und haben schon einen Nachfolger erhalten. Die Shapes-Serie haben wir euch im vergangenen Jahr bereits vorgestellt, nachdem im Sommer die Sechsecke und im November die kleinen und großen Dreiecke auf den Markt gekommen sind. Die große Besonderheit: Die drei Formen lassen sich miteinander kombinieren.

Zum Start wurden die neuen Nanoleaf Shapes Triangles zunächst exklusiv bei Bauhaus verkauft, aufgrund der Lockdown-Situation war die Platzierung im Baumarkt aber vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl. Aktuell ist keine Besserung in Sicht was die Öffnungen der Geschäfte angeht, aber zumindest online hat sich etwas getan: Die Shapes-Produkte sind mittlerweile auch bei anderen Händlern gelistet und vor allem kurzfristig lieferbar.

Zuschlagen könnt ihr beispielsweise bei MediaMarkt. Dort ist gleich eine ganze Wagenladung an verschiedenen Sets verfügbar, hier mal ein kleiner Überblick.

Diese Nanoleaf Shapes Produkte sind sofort lieferbar

Natürlich ist mehr immer beeindruckender und eurer Kreativität sind sicherlich keine Grenzen gesetzt. Am Ende kommt es immer darauf an, an welcher Wand oder Decke die Shapes landen sollen. Im riesigen Wohnzimmer sehen fünf Mini Triangles sicherlich nach nichts aus, über dem Bett vom Kind kann auch ein so kleines Set schon eine tolle Sache sein.

Falls ihr noch mehr rund um die Nanoleaf Shapes erfahren wollt, werft doch einfach mal ein Blick in meinen Testbericht oder auf das folgende Video.