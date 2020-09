Marble Knights: Mehrspieler-Abenteuer landet auf Apple Arcade

Und auch in dieser Woche bietet das Spiele-Abo Apple Arcade, bald ja auch als Teil von Apple One erhältlich, mal wieder neue Inhalte. Als Neuerscheinung wird am heutigen Freitag das Abenteuer-Spiel Marble Knights (App Store-Link) präsentiert.

Neben einer wirklich schick gemachten Grafik und einer deutschen Lokalisierung, die zumindest auf meinem iPad Pro manuell in den Einstellungen aktiviert werden musste, bietet Marble Knights auch ziemlich spannende Besonderheit: Es kann auch im Multiplayer-Modus gespielt werden.

Besitzt ihr zum Beispiel einen Gamecontroller, könnt ihr diesen mit dem iPad koppeln und dann schon zu zweit spielen: Eine Person nutzt die Touch-Steuerung am iPad, die andere den Controller. Das funktioniert natürlich auch am Apple TV oder Mac. Zudem kann man Marble Knights auch über das Game Center und eine Online-Verbindung mit anderen spiele – oder man bestreitet das Abenteuer einfach alleine.

In Marble Knights warten auch Boss-Gegner auf euch

Ein Schwertschwinger-Fantasiespiel trifft auf Marble Mania! Rolle in den Kampf mit Orbin, Marabelle und den anderen Knights of the Round, um König Rolland und das Königreich von Roundingham vor dem bösen Lord Terroball zu schützen! Du bist mit deiner Klinge, deinem Geschick und einer Reihe Mächten ausgestattet, die auf Kugeln basieren. Du musst Feinde besiegen, Rätsel lösen und auf eine epische Fantasiereise mit bis zu drei Spielern aufbrechen!

Die Idee des Spiels ist wirklich nett: Statt durch die Gegend zu laufen, rollt ihr mit euren kleinen Helden auf Murmeln durch die Gegend und attackiert Gegner mit eurem Schwert. Zudem muss man immer wieder mit der Umgebung interagieren und die besonderen Fähigkeiten der verschiedenen Murmeln nutzen, um kleine Rätsel lösen zu können. Und selbst auf Boss-Gegner müssen wir in Marble Knights nicht verzichten.