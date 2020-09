HypoVereinsbank: Kostenloses Apple Pay Konto mit 100 Euro Amazon-Gutschein also Bonus

Gerade in Corona-Zeiten gibt es eine Sache, auf die ich definitiv nicht mehr verzichten möchte: Apple Pay. Insbesondere in Verbindung mit der Apple Watch eine sehr bequeme, einfache und sichere Angelegenheit, im Geschäft zu bezahlen. Mittlerweile geht das bei uns sogar in vielen Bäckereien und ist auch dort gerne gesehen.

Solltet ihr auf der Suche nach einem neuen Konto sein, bei dem ihr auch eine Kreditkarte für Apple Pay erhaltet, solltet ihr bei der HypoVereinsbank vorbeischauen. Dort gibt es ein fünf Jahre komplett kostenloses Konto inklusive Apple Pay derzeit mit einem 100 Euro Amazon-Gutschein als Bonus. Hier gelangt ihr direkt zum Angebot.

Ihr erhaltet neben der Kreditkarte für Apple Pay auch eine herkömmliche EC-Karte. Mit dieser könnt ihr kostenlos an jedem Geldautomaten der Cash Group in Deutschland sowie in 13 Ländern mit Unicredit-Banken Geld abheben.

Um den Bonus in Form des Amazon-Gutscheins zu erhalten, müsst ihr innerhalb der ersten vier Monate drei regelmäßige Geldeingänge erhalten über jeweils mindestens 500 Euro erhalten, beispielsweise über euer Gehalt oder die Rente. Das sollte durchaus zu schaffen sein.