Mein Fotostream: iCloud-Service wird am 26. Juli 2023 eingestellt

„Mein Fotostream“ ist als Vorgänger von iCloud Fotos zu bezeichnen und lädt die Fotos der letzten 30 Tage automatisch in der iCloud hoch. Hier sind maximal 1.000 Fotos möglich, die ihr auf all euren Geräten auch offline verfügbar machen könnt. Der Service ist jedoch veraltet und mit iCloud Fotos gibt es ja schon lange einen Nachfolger, der all eure Fotos mit euren Geräten synchronisiert. Aus diesem Grund wird „Mein Fotostream“ zum 26. Juli 2023 eingestellt.

Apple schreibt:

Gemäß unserer Planung wird „Mein Fotostream“ am 26. Juli 2023 eingestellt. Im Rahmen dieser Umstellung wird es nur bis zum 26. Juni 2023 (einen Monat vor der Einstellung) möglich sein, Fotos von deinen Geräten auf „Mein Fotostream“ hochzuladen. Alle Fotos, die vor diesem Tag beim Dienst hochgeladen werden, werden ab dem Datum des Uploads 30 Tage lang in iCloud gespeichert und sind auf all deinen Geräten verfügbar, auf denen „Mein Fotostream“ derzeit aktiviert ist. Ab dem 26. Juli 2023 sind keine Fotos auf iCloud mehr verfügbar, und der Dienst wird eingestellt. Die in „Mein Fotostream“ gespeicherten Fotos befinden sich bereits auf mindestens einem deiner Geräte. Daher verlierst du bei der Einstellung dieses Dienstes keine Fotos, solange du das Gerät mit den Originalfotos hast. Sollte sich ein Foto noch nicht in der Mediathek eines bestimmten iPhone, iPad oder Mac befinden, sichere es unbedingt in der Mediathek auf dem entsprechenden Gerät. Künftig ist iCloud-Fotos die beste Möglichkeit, um von dir aufgenommene Fotos und Videos auf all deinen Geräten auf dem aktuellen Stand zu halten und sicher in iCloud zu speichern.

Fotos sichern, die derzeit in „Mein Fotostream“ sind

Auf dem iPhone, iPad oder iPod touch

Öffne die Fotos-App, und tippe auf „Alben“. Tippe auf „Mein Fotostream“ → „Auswählen“. Tippe auf die zu sichernden Fotos und dann auf die Teilen-Schaltfläche → „Bild sichern“.

Auf dem Mac

Öffne die Fotos-App und dann das Album „Mein Fotostream“. Wähle alle zu sichernden Fotos aus, die derzeit nicht in deiner Fotomediathek sind. Ziehe die Fotos aus dem Album „Mein Fotostream“ in deine Mediathek.

iCloud-Fotos einrichten