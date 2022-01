MeisterTask: Tolle Projektmanagement-App für Einzelpersonen, Teams und mehr

Anzeige. Mit einer Projektmanagement-App kann man seinen Arbeitsalltag optimieren. Sei es als Privatperson zur Strukturierung des eigenen Tags oder für Teams, die zusammen an Aufgaben und Projekten arbeiten. MeisterTask bietet für Einzelpersonen, Start-Ups und große Teams die passende Lösung an.

Mit MeisterTask (zur Webseite) könnt ihr eure anstehenden Projekte gliedern, Aufgaben anlegen und Tasks an Mitarbeiter delegieren. So habt ihr stets einen guten Überblick darüber, was gerade ansteht und was möglicherweise noch etwas warten kann.

Die Funktionen von MeisterTask

In der iPhone- und iPad-App könnt ihr auf der Startseite eure aktuellen Benachrichtigen sehen und schnell auf Änderungen reagieren. Nachdem ein Projekt angelegt wurde, können Aufgaben eingepflegt werden. Hier könnt ihr einen Namen vergeben, Notizen hinzufügen, Checklisten anlegen, Dateien anhängen, Tags vergeben und die Fälligkeit angeben. Gleichzeitig können auch alle Beteiligten über Kommentare über die Aufgaben diskutieren.

Im Aufgabenbereich gibt es mehrere Spalten, die ihr auch individuell sortieren und bestimmen könnt. So könnt ihr Aufgaben einfach verschieben, zum Beispiel von „Offen“ nach „In Arbeit“ oder „Erledigt“.

Im Bereich „Agenda“ werden all eure zugeteilten Aufgaben aufgelistet, wobei man die Tasks auch selbst verschieben und in sogenannten Pins ordnen kann. Hier handelt es sich quasi um Kategorien, damit man die eigene Agenda besser strukturieren kann.

Hinzu gesellt sich noch eine Checkliste, in der ihr stichpunktartig weitere Aufgaben hinzufügen könnt, die eventuell nicht direkt im Projekt hinterlegt werden sollen. Die Einträge könnt ihr manuell über die Tastatur einpflegen, zudem gibt es auch Support für Siri.

Mit Benachrichtigen verpasst ihr keine Aufgabe mehr, ebenso könnt ihr optionale E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren. Sollten Änderungen bei Aufgaben, Reaktionen versendet oder Kommentare hinzugefügt werden, könnt ihr dies auch in eurem Posteingang sehen.

DSGVO-konform mit Servern in der EU

Apple hat MeisterTask schon mehrfach ausgezeichnet und listet die Projektmanagement-App im Bereich „Wir empfehlen“. MeisterTask ist komplett DSGVO-konform, die Server stehen dabei in der EU.

Modernes Design, einfache Handhabung

MeisterTask ist modern gestaltet und lässt sich einfach bedienen. Alles ist intuitiv strukturiert, über Drag-and-Drop können Aufgaben beispielsweise schnell verschoben werden. Das Layout auf iPhone und iPad ist durchdacht, zudem könnt ihr das Hintergrundbild selbst bestimmen. In den Einstellungen stehen diverse Vorlagen zur Auswahl bereit, ihr könnt aber auch eigene Bilder nutzen.

Preise und Pläne

Falls euer Interesse geweckt ist, könnt ihr MeisterTask kostenlos ausprobieren. Als Einzelperson kann man die App gratis mit Einschränkungen nutzen, für Teams gibt es weitere Pläne, die monatlich entlohnt werden müssen. Der Pro-Plan für 8,25 Euro im Monat bietet unbegrenzte Projekte, wiederkehrende Aufgaben, Automationen, Statistiken und vieles mehr. Für größere Teams bietet sich der Business-Plan für 20,75 Euro pro Monat an. Alle Funktionen aller Pläne könnt ihr hier einsehen.

Fazit

Mit MeisterTask kann man kleine und große Projekte verwalten. Die Handhabung ist simpel, der Funktionsumfang groß und die Apps gut gemacht. Während es für iPhone, iPad und Apple Watch eine mobile App gibt, muss man auf eine dedizierte Applikation für den Desktop verzichten – hier gibt es lediglich einen Webzugriff über den Browser.

Für wen sich MeisterTask eignet? Für all diejenigen, die ihre Aufgaben und Projekte einfach verwalten wollen. Selbstständige, Manager, Projektleiter, Entwickler und mehr profitieren groß von einer Projektmanagement-App. Und da man MeisterTask kostenfrei ausprobieren kann, könnt ihr einen unverbindlichen Blick wagen. Eine Registrierung wird vorausgesetzt, hier kann man sich zum Beispiel „Mit Apple anmelden“ oder mit dem eigenen Google-Konto einloggen.