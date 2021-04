Meross Heizkörperthermostat mit HomeKit startet für 44,99 Euro

Die HomeKit-Spezialisten von Meross haben nun auch ein smartes Heizkörperthermostat (Amazon-Link) im Sortiment. Dieses kostet 44,99 Euro und kann ab sofort gekauft werden. Im Lieferumfang sind verschiedene Adapter mit dabei, damit das Thermostat auch auf eure Heizung passt.

Wichtig zu wissen: Ihr müsst den Meross HomeKit Hub einsetzen. Das Set aus Thermostat und Hub kostet 79,99 Euro. Dann können bis zu 16 Thermostate an dem Hub angemeldet werden.

Das Design sieht okay aus, zusätzlich gibt es ein integriertes Display. Hier wird die Temperatur angezeigt und kann auch manuell verändert werden. Die Einrichtung in der Home-App erfolgt über einen schnellen Scan des HomeKit-Codes. Zusätzlich könnt ihr auch die Meross-App verwenden. Die Thermostate verfügen über eine Fenster-Offen Erkennung und sind zudem mit Alexa und dem Google Assistant kompatibel.

Mit 44,99 Euro ist ein einzelnes Heizkörperthermostat gar nicht mal so günstig. Die Eve Thermostate gibt es im Angebot oftmals sogar günstiger, aber auch bei Meross wird man sicherlich in nicht all zu ferner Zukunft Rabatte anbieten.

Bei Meross funken die Thermostate dann über WLAN, bei Eve ist man weiterhin auf Bluetooth angewiesen, wobei die aktuellste Version auch Thread anbietet. Das ist bei Meross nicht mit an Bord. Letztendlich müsst ihr entscheiden, welche Lösung die für euch beste ist.