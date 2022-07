Meross: Wandschalter-Modul demnächst auch mit HomeKit

Vor einigen Wochen hat Meross ein neues Unterputz-Modul für Lichtschalter auf Amazon veröffentlicht. Bei dem WiFi-Modell handelt es sich aber noch um die Version ohne HomeKit, die nur über die Meross-App mit Google Assistant oder Amazon Alexa gekoppelt werden kann.

Im Online-Shop des Hersteller gibt es jetzt auch die „aufgemotzte“ Version mit zusätzlichem HomeKit-Support. Das ist für uns in der Apple-Welt natürlich besonders spannend, denn bisher war Zubehör dieser Art äußerst teuer. Es ist davon auszugehen, dass das HomeKit-Modul von Meross weniger als 20 Euro kosten wird, wenn es in Kürze auf Amazon startet.

Das Modul ist 5 x 4 x 1,9 Zentimeter groß und kann mit etwas Geschick von einer Fachkraft in einer Unterputzdose hinter dem Lichtschalter verbaut werden. Notwendig ist hier allerdings auf jeden Fall ein Neutralleiter. Die maximale Leistung gibt Meross mit 400 Watt an.

HomeKit-Modul macht klassische Schalter smart

Der Vorteil dieser Art der Installation liegt auf der Hand: An der Optik des Lichtschalters wird nichts verändert, zudem kann man die nicht smarte Deckenbeleuchtung weiterhin per Hand an der Wand ein- und ausschalten. Zusätzlich erhält man aber auch die smarten Möglichkeiten von HomeKit. Die einfachste Idee: Die klassische Deckenbeleuchtung wird per Siri oder einer HomeKit-Fernbedienung geschaltet.

Noch ist nicht ganz klar, wann die HomeKit-Variante des Moduls auf Amazon startet. Sobald sich hier etwas tut, melden wir uns auf jeden Fall noch einmal bei euch.