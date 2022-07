Lush Bathe: Neue App will Momente der Selbstpflege schaffen

Von Lush werden wohl die meisten von uns schon gehört haben. Das Unternehmen unterhält in vielen deutschen Großstädten eigene Filialen, in denen tierversuchsfreie und unverpackte Körperpflege-Produkte angeboten werden. Neben Seifen, Massagebutter, Parfum und Gesichtscremes gibt es auch festes Shampoo, Duschjellies, Badebomben und mehr.

Passend zum World Self Care Day am 24. Juli hat Lush nun auch eine eigene Anwendung für iOS und Android veröffentlicht, Lush Bathe (App Store-Link). Die App soll Kunden und Kundinnen dabei helfen, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Der Download von Lush Bathe ist kostenlos und erfordert neben iOS 15.0 oder neuer auch etwa 13 MB an freiem Speicherplatz. Eine deutsche Lokalisierung ist bisher noch nicht vorhanden.

Mit Lush Bathe will das Unternehmen eine Lanze für den Wellness-Faktor des Badens brechen und die Vorteile dieser Entspannungsmöglichkeit aufzeigen. Dazu hat das Unternehmen mit einer Reihe von Wellness-Experten zusammengearbeitet, „um eine Reihe von exklusiven meditativen In-App-Erlebnissen für achtsame Momente beim Baden oder anderswo zu schaffen“, wie es in einer Mitteilung an uns heißt.

Anbindung an Apple Health inklusive

Lush Bathe kann auch mit den eigenen Gesundheitsdaten verknüpft werden, um die greifbaren körperlichen Vorteile des Badens zu verstehen und zu erkennen. Durch Bade-Routinen kann Entspannung herbeigeführt, die Stimmung verbessert und der Schlaf optimiert werden.

In der App finden sich daher neben einigen ruhigen Playlists, die man während des Badens hören kann, auch eine Anbindung an Apples Health-Dienst sowie ein Kalender, in dem die Bade-Sessions eingetragen werden. So hat man immer im Überblick, wann man zu welcher Playlist gebadet hat. Auch Analysen zum Stress- und Schlaflevel werden in Lush Bathe präsentiert, um die Auswirkungen des Badens sehen zu können.

Natürlich möchte Lush mit der neuen App auch die eigenen Badeprodukte an den Mann bzw. die Frau bringen. So finden sich zu jeder Bade-Playlist auch entsprechende Empfehlungen für Lush-Badebomben und mehr. Insgesamt ist die Werbung in dieser Hinsicht aber sehr dezent gehalten. Solltet ihr also Lust auf ein entspannendes Bad bekommen haben, schaut auch die App mit ihren zahlreichen entspannten Playlists gerne einmal an. Die Produkte von Lush findet ihr in den Filialen oder auf der Website des Unternehmens.