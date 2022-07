Shottr: Screenshot-Tool für macOS erhält Update auf Version 1.5

Wer auf dem Mac häufiger Screenshots anfertigt, kann die eigenen Bordmittel von Apple dafür nutzen. Über entsprechende Tastenkombinationen lässt sich bequem der ganze Bildschirm oder auch nur ein ausgewählter Ausschnitt abbilden. Besonders für die Dokumentation von Apps, bei Fehlern oder zum Sichern von Webinhalten kann diese Funktion nützlich sein.

Wer über Apples eigene Screenshot-Features hinausgehen möchte, findet seit einiger Zeit das kleine Tool Shottr für macOS auf der entsprechenden Website. Die Anwendung ist lediglich 1,5 MB groß und liegt ab sofort in Version 1.5 vor. Eine Installation ist ab macOS 10.15 Catalina möglich.

Mit Shottr lassen sich einfach und schnell Screenshots auf dem Mac anfertigen. Damit nicht genug: Die App erlaubt es durch Scrollen, auch längere Websites abzubilden, kann sensible Objekte verpixeln, ermöglicht das Einfügen von Anmerkungen, Linien, Pfeilen und Formen, enthält ein Pixel-Maßband, um horizontale und vertikale Pixel zu messen, verfügt über eine OCR-Texterkennung, einen Color Picker und kann in Screenshots hineinzoomen. Und all das gibt es gratis, denn Shottr ist ein „Hobby-Projekt“ des Entwicklers, wie auf der Website zu lesen ist.

Neue Funktion für Screenshot-Anmerkungen in v1.5

Ab sofort liegt Shottr also in Version 1.5 vor, das einige neue Features und Verbesserungen mit sich bringt. Nun gibt es für die App eine neue Option, im Anmerkungswerkzeug mehrere Schritte anzugeben. Dies ist vor allem praktisch, wenn man Personen über den Screenshot eine bestimmte Vorgehensweise in mehreren Schritten erklären will. Weiterhin neu ist ein reiner Textmodus für das Werkzeug Weichzeichnen/Löschen, die Möglichkeit, Screenshots zu duplizieren und hochgeladene Screenshots über das Hauptmenü zu verwalten. Zu den Verbesserungen zählen laut Changelog:

Fehlerbehebung: Absturz beim automatischen Kopieren/Autospeichern

Robustere Undo-Funktionalität

Shottr kopiert jetzt PNG anstelle von TIFF bei Esc oder Cmd+C

Shottr behält das ausgewählte Werkzeug, nachdem das Objekt erstellt wurde (es ist jetzt schneller, mehrere Pfeile, Zähler usw. hinzuzufügen)

Das Objektattribut-Panel blendet die Werkzeugauswahl nicht mehr aus

Das Standardinstrument (Auswählen/Zuschneiden) hat jetzt eine Schaltfläche und einen Shortcut (V)

Textbeschriftung hat standardmäßig einen spitzen Pfeil

Die Einfügeposition von Cmd+V und Cmd+D ist jetzt besser vorhersehbar

Version 1.5 von Shottr steht ab sofort als kostenloser Download auf der Entwickler-Website zur Verfügung. Wenn euch die App gefällt, könnt ihr gerne einen kleinen Obolus für die Kaffeekasse spendieren.