Microsoft: KI-Assistent „Microsoft Copilot Pro“ in Office integriert

Schon in der Vergangenheit konnten Microsoft-Nutzer und -Nutzerinnen den hauseigenen Produktivitäts-Assistenten, basierend auf künstlicher Intelligenz, den Microsoft Copilot, verwenden. Für Power-User wie Kreative, Forschende, Programmierende und andere, die einen schnelleren Zugriff auf das Neueste wünschen, was Microsoft zu bieten hat, will der Konzern aus Redmond nun ein Premium-Abo für Microsoft 365, der Office-Suite des Unternehmens, auf den Weg bringen.

„Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, kündigen wir heute mit Freude weitere Optionen für Power-User*innen, Kreative und alle an, die ihr Copilot-Erlebnis auf die nächste Stufe heben wollen. Und das beginnt mit der Einführung von Copilot Pro: einem neuen Premium-Abonnement für Einzelpersonen, das ein höheres Serviceniveau für KI-Funktionen bietet. Es macht die KI-Funktionen von Copilot auch für Abonnenten von Microsoft 365 Personal und Family zugänglich und bietet neue Möglichkeiten, wie etwa die Erstellung von Copilot GPTs.“

So berichtet Microsoft im eigenen Newsroom. Zu den Funktionen von Microsoft Copilot Pro gehören:

Ein einheitliches KI-Erlebnis, das auf allen Geräten läuft und Kontext im Web, auf dem PC, in Apps und bald auch auf dem Smartphone versteht, um die richtigen Fähigkeiten bereitzustellen, wenn sie gebraucht werden.

Zugriff auf Copilot in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und OneNote auf PC, Mac und iPad für Personen mit Abonnements von Microsoft 365 Single und Family.

Bevorzugter Zugang zu den neuesten Modellen – ab sofort mit OpenAIs GPT-4 Turbo. Mit Copilot Pro hat man auch zu Stoßzeiten Zugang zu GPT-4 Turbo, um schneller arbeiten zu können. Und bald hat man auch die Möglichkeit, zwischen den Modellen zu wechseln, um das Erlebnis nach eigenen Vorstellungen zu optimieren.

Verbesserte KI-Bilderstellung mit Image Creator from Designer (ehemals Bing Image Creator), der dank 100 Boosts pro Tag schneller ist und eine höhere Bildqualität sowie Querformat bietet.

Die Möglichkeit, mit dem neuen Copilot GPT Builder (in Kürze verfügbar) mit wenigen Eingabeaufforderungen ein eigenes Copilot GPT zu erstellen – einen auf ein bestimmtes Thema zugeschnittenen Copilot.

Wer Microsoft Copilot Pro abonnieren möchte, kann dies ab heute zum Preis von 22 Euro pro Monat und User auf der Website von Microsoft anstoßen. Die Standard-Version von Copilot bleibt weiterhin kostenlos verfügbar und kann seit kurzem auch in einer eigenen mobilen App auf iPhones und iPads (App Store-Link) verwendet werden.