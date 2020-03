Mini Tank Fire: Dreiminütige rundenbasierte Battles mit kleinen Panzern

Eine der Neuerscheinungen im Spiele-Bereich des deutschen App Stores ist das Spiel Mini Tank Fire (App Store-Link), das sich ab sofort kostenlos auf alle iPhones und iPads mit iOS 8.0 oder neuer sowie 951 MB an freiem Speicherplatz herunterladen lässt. Die Anwendung kann bisher nur in englischer Sprache verwendet werden, eine deutsche Lokalisierung besteht noch nicht.

Von den Entwicklern von Hoolai Game heißt es im App Store, „Der Mini-Panzerkrieg ist eröffnet! Genieße schnelle, rundenbasierte 3-Minuten-Shooter-Kämpfe überall und jederzeit! Spiele in vorgefertigten Partien mit deinen Freunden und zeige ihnen, was du kannst. Mini Tank Fire ist im 5v5-Kampfmodus simpel und leicht zu spielen. Du kannst aus einer Vielzahl unterschiedlicher und niedlicher Panzer auswählen, um zu kämpfen. Überlege dir eine bessere Taktik, warte auf das richtige Timing und feure die Kanone ab.“

Die größte Zerstörung führt zum Sieg im Kampf

Nach einem kleinen Tutorial, in dem die wichtigsten Moves in den Panzer-Battles beschrieben werden, wird man dann direkt in in die erste Partie gegen zufällig ausgewählte Spieler aus aller Welt geworfen. Das Grundprinzip: In rundenbasierten, dreiminütigen 5v5-Kämpfen werden mit eigens zusammengestellten Panzer-Teams Geschütze auf die Kontrahenten abgefeuert. Wer nach Ablauf der Zeit die meiste Zerstörung angerichtet hat, hat den Sieg eingefahren und wird mit kleinen Boni belohnt.

Insgesamt kann aus vier verschiedenen Panzer-Typen gewählt werden – Attacker, Ranger, Healer und Supporter – die dann auch während des Kampfes im Querformat auf dem Screen bewegt werden können. Besonders präzise abgefeuerte Schüsse schalten Spezialangriffe frei, die noch mehr Schaden anrichten. Mit mehreren Spielmodi und zahlreichen Anpassungs- und Erweiterungs-Optionen für die eigene Panzerflotte bietet Mini Tank Fire einiges an Möglichkeiten für Freunde des Genres. Vergessen sollte man trotzdem nicht das Freemium-Prinzip des Spiels: Neben einigen Möglichkeiten, sich das Gameplay über In-App-Käufe zu vereinfachen, werden zwischendurch auch immer wieder Werbe-PopUps für In-Game-Pakete eingeblendet.