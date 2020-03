Darkroom: Foto-Editor erhält Maus- und Trackpad-Support unter iPadOS

Darkroom (App Store-Link) lässt sich als Universal-App kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen und kann über ein optionales Abonnement mit zusätzlichen Inhalten und Funktionen aufgewertet werden. Für neue Nutzer gilt dieses Finanzierungsmodell ab dem 13. Februar dieses Jahres, Bestandskunden können weiterhin alle freigeschalteten Funktionen im gewohnten Umfang verwenden.

Die Anwendung will ein „Fotobearbeitungserlebnis mit Desktopqualität“ liefern und stellt dazu auch Multitasking-Funktionen und Tastaturkürzel bereit. Wer eine externe Tastatur angeschlossen hat, kann durch das Drücken der cmd-Taste alle Shortcuts anzeigen lassen. Besonders praktisch auf dem iPad: Ihr könnt einen Fotostreifen an der Seite ausklappen und bekommt so einen Schnellzugriff auf das Fotoarchiv. Die App unterstützt Fotodateien bis 120 MP sowie RAW-Formate, erlaubt es, eigene Filter zu erstellen und eine Stapelverarbeitung anzuwenden. Zudem gibt es eine umfassende Toolbox, Bearbeitungsmöglichkeiten für Live Photos und zahlreiche Export-Optionen.

Bibliothek verwalten per Trackpad

Ab sofort liegt Darkroom nun in Version 4.5.6 im deutschen App Store vor, und verfügt damit gleichzeitig unter iPadOS auch über eine Unterstützung für eine Maus oder ein Trackpad. Im Changelog zur neuen Version heißt es, „Unterstützung für den neuen Cursor auf iPadOS hinzugefügt. Mit einem angeschlossenen Trackpad kannst du deine Bibliothek verwalten und deine Fotos schneller als je zuvor bearbeiten. Wir werden diese Unterstützung in den kommenden Wochen erweitern, also behalte die App im Auge.“ Zudem gibt es einige weitere Bugfixes und weniger Speicherbedarf auf älteren Geräten.

Mit der Aktualisierung auf Version 4.5.6 ist Darkroom damit eine der ersten Anwendungen unter iPadOS, die von der neuen Trackpad- und Maus-Unterstützung Gebrauch macht. Seit iPadOS 13.4 ist es Drittentwicklern möglich, über eine entsprechende API dieses Feature in ihre Apps zu integrieren. Man kann demnach davon ausgehen, dass in der nächsten Zeit noch weitere App-Entwickler von dieser Funktion Gebrauch machen werden.