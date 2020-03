Mirages of Winter: Entspannendes Abenteuer preist Frühlingsanfang und Natur

Auch wenn unsere Möglichkeiten, das schöne Wetter zu genießen, derzeit etwas eingeschränkt sind – man merkt deutlich, dass sich der Winter langsam dem Ende zuneigt und der Frühling in vielen Bereichen die Oberhand gewinnt. Diesen schönen Jahreszeitenwechsel hat auch das neue iOS-Abenteuer Mirages of Winter (App Store-Link) zum Thema, das als Premium-Spiel ab sofort zum Preis von 5,49 Euro auf iPhones und iPads geladen werden kann. Der Download ist etwa 747 MB groß und erfordert zudem iOS 9.0 oder neuer auf dem Gerät. Eine deutsche Lokalisierung liegt bisher noch nicht vor.

„Mirages of Winter ist ein Abenteuerspiel, das vom Übergang vom Winter zum Frühling handelt und von der Beziehung vom Menschen zu der Natur“, heißt es in der App Store-Beschreibung von den Entwicklern von Atelier Mirari. „Gehen Sie auf eine poetische Reise über eine wunderschöne Insel. Entdecken sie wundervolle, mit Tusche gemalte Szenen und lösen Sie entspannende Puzzles und Rätsel. Finden Sie die fünf elementaren Essenzen und nutzen sie diese, um neue Pfade in Richtung Frühling zu öffnen.“

Die wunderschön anzusehenden Grafiken von Mirages of Winter wurden von asiatischer Philosophie, insbesondere dem Taoismus und Zen-Buddhismus, inspiriert und sind als ästhetische, interaktive Tuschezeichnungen realisiert worden. Im Spiel verfolgt man das Leben eines Fischers, der im Winter auf einer Insel lebt und im Einklang mit der Natur ist. Während man den Fußspuren des Fischers folgt, lernt man selbst die versteckte Schönheit des Winters kennen und öffnet neue Pfade in Richtung Frühling.

Rätsel sind eng mit den fünf Elementen verbunden

Mirages of Winter soll wie ein Gedicht zu genossen werden, in dem das Leben jedes Charakters und Objekts eine Rolle spielt. Während sich die Welt des Spiels entfaltet, erkennt man, dass alles miteinander verbunden ist und dass selbst das Kleinste aus einem bestimmten Grund existiert. Nach der Erkundung der wunderschönen Landschaften müssen zudem faszinierende Rätsel gelöst werden, die eng mit den fünf Elementen verbunden sind. Eine spezielle Mechanik bringt die Eigenarten der Elemente zum Vorschein und hilft, die Puzzles zu lösen.

Neben einem entspannenden Soundtrack mit Stücken einer Daegeum, einer traditionellen koreanischen Bambusflöte, gibt es auch beruhigende Naturgeräusche, eingewobene Gedichte, niedlich anzusehende Tiere, Inselbewohner und andere Kreaturen in Mirages of Winter zu entdecken. Gerade in diesen Tagen könnte diese wunderschöne Neuerscheinung daher eine willkommene Ablenkung vom anstrengenden Tagesgeschehen sein. Schaut euch für weitere Eindrücke daher abschließend noch den YouTube-Trailer zum Spiel an.