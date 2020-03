Pro Camera by Moment: Version 4.0 mit neuem Time Lapse-Modus erschienen

Wer mit seinem iPhone gute Bilder schießen will, setzt längst nicht mehr auf Apples hauseigene Kamera-App, sondern auf Alternativen von Drittanbietern. Eine dieser Alternativen ist die Anwendung Pro Camera by Moment (App Store-Link), die zum Preis von 6,99 Euro im deutschen App Store zum Download bereit steht. Die Installation ist auf allen Geräten ab iOS 11.0 sowie watchOS 4.0 oder neuer, und bei 112 MB an freiem Speicherplatz möglich.

„Wir sind Moment und Pro Camera ist die App, die wir uns immer gewünscht haben“, heißt es von den Entwicklern. „Manuelle Steuerung, besseres Video, Langzeitbelichtung und schneller Zugriff auf die Einstellungen, die wir benötigen. Es bietet die Funktionen einer DSLR, aber in einer schnellen, einfach zu bedienenden Kamera-App.“ Zu diesen Features gehört unter anderem ein Langzeitbelichtungs-Modus, Focus Peaking, Fotos im TIFF- bzw. RAW-Format (sogar im Burst-Modus), RGB Histogramm, verschiedene Video-Bitrates, Audiometer bei Videoaufnahmen und komplett individuelle manuelle Einstellungen für Belichtung, ISO, Weißabgleich, Blende und Fokus beim Fotografieren.

Mit dem nun veröffentlichten Update auf Version 4.0 von Pro Camera by Moment haben die Macher eine komplett neue Funktion in ihre App integriert: Professionelle Zeitraffer-Aufnahmen.

„Unsere neue Zeitrafferfunktion bietet das Beste aus Zeitraffer (Einstellungsintervalle) und Langzeitbelichtung (Lichtspuren und Unschärfen). Wir haben diese zu einer benutzerfreundlichen Erfahrung kombiniert, so dass jeder Zeitraffer auf seinem Handy aufnehmen kann. Du wählst die Intervalle, die Anzahl der Aufnahmen und die Art der Unschärfe, und wir sagen dir, wie lange du für die Aufnahme benötigst. Alle deine Aufnahmen werden in einem einzigen Video zusammengefasst, das du in jede gewünschte Einstellung exportieren kannst – einschließlich 4K.“

Der Time Lapse-Modus erlaubt die manuelle Kontrolle von mehreren Parametern und kann die Aufnahmen in RAW-Frames mit bis zu 12 Megapixel Auflösung speichern. Wie in der Entwickler-Aussage schon erwähnt, ist dann ein Export des Videos mit bis zu 4K-Auflösung möglich. Die Aufnahmen können abschließend auch noch mit einer Desktop-Software zu HDR-Zeitraffer-Videos bearbeitet werden. Zudem gibt es kleine weitere Verbesserungen in v4.0, wie manuelle Einstellungsmöglichkeiten im Langzeitbelichtungs-Modus, eine neue Wasserwaage und die Möglichkeit, das App-Icon zu ändern. Das Update auf Version 4.0 von Pro Camera by Moment ist für alle Nutzer kostenlos und steht ab sofort im App Store bereit.