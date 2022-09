Mit Apple Pay: ING Girokonto eröffnen und 50 Euro Gutschrift sichern

Nicht nur die 1822direkt lockt Neukunden und Kundinnen mit einem netten Bonus, auch die ING startet ab heute ein neues Angebot. Wer ein neues Girokonto mit kostenloser VISA Debitkarte eröffnet und 5 Mal innerhalb der ersten vier Monate damit bezahlt, sichert sich 50 Euro (zum Angebot). Dabei könnt ihr mit Apple Pay, im Handel oder im Internet bezahlen.

Das ING Girokonto ist bei einem monatlichen Gehaltseingang von mindestens 700 Euro kostenlos, ansonsten werden monatlich 4,90 Euro fällig. Wer unter 28 Jahre alt ist, darf das Konto ebenfalls kostenlos führen.

Mit der VISA Card könnt ihr an 97 Prozent aller Geldautomaten in Deutschland und euroweit ab 50 Euro kostenlos Geld abheben. In Ländern des EWR mit anderer EWR-Währung und in allen anderen Ländern mit Fremdwährung werden 1,99 Prozent Auslands­einsatz­entgelt fällig. Das gilt für Bargeldabhebungen sowie Zahlungen im Internet oder an der Kasse.

Alle weiteren Details zum ING Girokonto könnt ihr auf der verlinkten Webseite einsehen. Bei welcher Bank seid ihr heimisch?