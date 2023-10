Mit Matter: 3x Eve Energy für nur 88 Euro, 2x Fenstersensor für 77 Euro

Mit Matter soll alles einfacher werden. Produkte, die Matter unterstützen, können besonders bequem eingerichtet werden, zum Beispiel in HomeKit, Alexa oder Google Assistant. Wer schon jetzt auf den Standard der Zukunft umstellt, bekommt derzeit die smarten Produkte von Eve bei Cyberport günstiger. Beachtet: Ab 50 Euro könnt ihr noch den 5 Euro Newslettergutschein nutzen.

3x Eve Energy mit Matter für 88 Euro

Der kleine Zwischenstecker Eve Energy kann ein sonst nicht smartes Produkt in euer Smart Home System integrieren. Zum Beispiel lässt sich so die herkömmliche Lichterkette für den Weihnachtsbaum per App steuern, die Kaffeemaschine auf Zuruf starten oder eine normale Lampe an- und ausschalten. Eve Energy unterstützt Matter von Haus aus und kostet im 3er Set aktuell nur 88 Euro (zum Angebot) statt 119 Euro. Günstiger geht es aktuell nicht.

3x Eve Energy mit Matter 119 EUR 88 EUR bei Cyberport kaufen

2x Eve Door & Window für 77 Euro

Mit den Fenster- und Türsensoren könnt ihr prüfen, ob ein Fenster oder eine Tür geöffnet oder geschlossen ist. Mit Automationen kann man so andere Geräte anhand des Status steuern. Beispiel: Ist ein Fenster oder eine Tür geöffnet, werden die smarten Thermostate heruntergefahren. Das 2er Set gibt es aktuell für 77 Euro (zum Angebot) statt 99 Euro.

2x Eve Door & Window mit Matter 99 EUR 77 EUR bei Cyberport kaufen

Eve Thermo bekommt Matter-Update in Kürze

Das beliebte und smarte Thermostat Eve Thermo erhält das Update auf Matter Mitte November. Die bestehenden Modelle können dann per Firmware-Update auf Matter umgestellt werden. Sichert euch jetzt die Thermostate zum Vorteilspreis, wenn das neue Thermostat auf den Markt kommt, wird der Preis erst einmal stabil bleiben. Das 5er Set Eve Thermo mit Thread (upgrade-fähig für Matter) kostet jetzt 299,95 Euro (zum Angebot) statt 399 Euro. Pro Thermostat zahlt ihr also 59,99 Euro. Der nächste Preis legt bei 71 Euro pro Stück.

5x Eve Thermo mit Matter 399 EUR 299,95 EUR bei Cyberport kaufen

Smart Home Sale bei Cyberport

Die Smart Home Sales bei Cyberport sind bis zum 12. November 2023 gültig.