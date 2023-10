Für 9,99 Euro: Facebook und Instagram ohne Werbung nutzen

Wir hatten schon vorab berichtet, dass Meta ein Werbefrei-Abo plant. Schneller als erwartet wurde das neue Abonnement angekündigt und wird in der EU, in der Europäischen Union und in der Schweiz verfügbar gemacht. Damit greift Meta den kommenden EU-Vorschriften vor und wird ab November mit dem Rollout des Werbefrei-Abos beginnen.

Facebook und Instagram ohne Werbung nutzen

Dann habt ihr die Wahl, ob ihr Facebook und Instagram weiterhin mit Werbung nutzen wollt oder ob ihr euch für ein Werbefrei-Abo entscheidet. Schließt man das Abo im Web ab, kostet die Werbefrei-Option monatlich 9,99 Euro, wer das Abo direkt über den App Store abschießt, muss mit 12,99 Euro pro Monat etwas mehr bezahlen. Das Abonnement gilt für alle verknüpften Facebook- und Intagram-Konten. Ab dem 1. März 2024 wird allerdings eine eine Gebühr in Höhe von 6 beziehungsweise 8 Euro für jedes weitere verknüpfte Konto fällig.

Wird ein Werbefrei-Abo abgeschlossen, werden die eigenen Daten nicht mehr für personalisierte Werbekampagnen genutzt. Meta schreibt zudem: „Das Abonnement für werbefreie Werbung wird für Personen ab 18 Jahren verfügbar sein, und wir untersuchen weiterhin, wie wir Teenagern angesichts der sich entwickelnden rechtlichen Rahmenbedingungen ein nützliches und verantwortungsvolles Werbeerlebnis bieten können.“

Warum führt Meta ein Werbefrei-Abo ein?

Indem man nun selbst die Wahl zwischen dem kostenlosen und werbefinanzierten Erlebnis mit Datenerfassung sowie einer Werbefrei-Erfahrung ohne personenbezogene Daten hat, glaubt Meta, die Datenschutzanforderungen einer Reihe von europäischen Datenschutzgesetzen, einschließlich des Digital Markets Act und der DSGVO, klarer und eindeutiger erfüllt zu haben.

Ihr habt also die Wahl: Ihr könnt Facebook und Instagram kostenlos nutzen, dafür werden aber auch eure Daten wie gewohnt verarbeitet und auch für personalisierte Werbung genutzt. Wer sich für ein kostenpflichtiges Abo entscheidet, wird keine Werbung auf Metas Plattformen sehen, zudem werden die eigenen Daten nicht für personalisierte Werbung verwendet.

Nicht für die USA

Das Unternehmen schreibt in seinem Blog, dass es „an ein werbegestütztes Internet glaubt“, und bezeichnet das neue Abonnement ausschließlich als ein Produkt, das den europäischen Vorschriften entsprechen soll. Demnach wird das neue Werbefrei-Abo auch nur in den Ländern verfügbar gemacht, in denen die Regelungen strenger sind. In den USA wird das Abo zum Beispiel nicht eingeführt.