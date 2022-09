Momax AirBox Go: 3-in-1 MagSafe Powerbank für iPhone, Apple Watch & AirPods

Die 3-in-1 MagSafe Powerbank Momax AirBox Go wird gerade über Kickstarter finanziert und ist ab circa 145 Euro inklusive Versand nach Deutschland zu bekommen. Die Powerbank ist „Made for MagSafe“ zertifiziert und liefert so echte 15 Watt Output.

AirBox Go ist für das iPhone 12 und neuer gemacht und bietet einen MagSafe Ladepad zur Ablage an. Gleichzeitig gibt es ein Ladepuck für die Apple Watch sowie eine versteckte Ladeoption für die AirPods Pro und AirPods 3. Diese werden geschützt in ein kleines Fach gelegt und werden dort aufgeladen. Durch einen kleinen Schlitz kann man die LED der AirPods sehen.

Die Powerbank ist 186,5 x 75 x 35 Millimeter groß und hat eine Kapazität von 10.000 mAh. Über den USB-C Anschluss kann man weitere Geräte mit bis zu 20 Watt Output aufladen, zudem kann man die Powerbank über USB-C selbst aufladen.

Die Finanzierung erfolgt über Kickstarter, hier benötigt man mindestens 12.885 Euro, damit die Kampagne umgesetzt werden kann. Aktuell kratzt man an der 10.000 Euro Grenze und es sind noch 25 Tage verbleibend. Daher kann man davon ausgehen, dass die Powerbank definitiv den Markt erreicht. Die Auslieferung ist ab Oktober 2022 anvisiert.