Monite: iOS-App warnt vor Produktgefahren und -risiken

Enthalten die Lebensmittel im Kühlschrank giftige Bakterien oder Fremdkörper? Sind Gluten, Nüsse und andere Allergene richtig deklariert? Besteht bei meiner Mikrowelle, meinem Auto oder meiner Powerbank erhöhte Brandgefahr durch zu starke Spannungen? Wer sich derartige Fragen häufiger stellt, kann sich ab sofort mit der App Monite (App Store-Link) auf dem Laufenden halten. Der Download der 29 MB großen und ab iOS 11.0 zu installierenden App ist gratis und kann über ein Premium-Abo in Höhe von 0,99 Euro/Monat mit personalisierten Push-Mitteilungen aufgewertet werden.

“Überwachen Sie Gefahren, erhalten Sie Benachrichtigungen über schadhafte Produkte und schützen Sie sich und Ihre Nächsten”, heißt es von den Entwicklern von Getwise in der App Store-Beschreibung zu Monite. “Wir erhalten Warnhinweise aus knapp 50 staatlichen Quellen und EU-Quellen. Sie erhalten somit immer rechtliche Informationen aus offiziellen Quellen.”

Fünf Gratis-Scans pro Monat in kostenloser App-Variante

Monite listet in einer Gesamtliste oder nach verschiedenen Kategorien getrennt aktuelle Produktgefahren, macht auf Produktrückrufe und Umtauschaktionen aufmerksam, und bietet die Möglichkeit, sich über neue Gefahren benachrichtigen zu lassen. In der kostenlosen Variante wird man bei allen neuen Meldungen per Push kontaktiert, über das Premium-Abo lassen sich die Benachrichtigungen weiter individualisieren, beispielsweise nur für bestimmte Kategorien oder Produkte aktivieren.

Ebenfalls in Monite vorhanden ist ein Barcode-Scanner, mit dem der Nutzer den Strichcode auf einem Produkt erfassen und so nach einem Abgleich mit der App Gefahren ausschließen kann. Schmeckt der Schokoriegel komisch? Wird das Ladegerät viel zu warm? Ob Gefahrenhinweise für ein verwendetes Produkt vorliegen, lässt sich so schnell und einfach überprüfen. In der Gratis-Variante von Monite stehen fünf Scans pro Monat zur Verfügung, unbegrenzt scannen kann man mit der Premium-Version der App.