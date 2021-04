Mozilla VPN: Jetzt auch in Deutschland verfügbar

Der Anbieter Mozilla ist vielen von uns sicher durch den eigenen Webbrowser Mozilla Firefox bekannt. Damit sich die Non-Profit-Organisation auch langfristig finanzieren und eigene Gebühren decken kann, hat man nun einen neuen Dienst, Mozilla VPN, ins Leben gerufen. Dieser ist laut Aussage von Mozilla in einem Tweet bei Twitter ab sofort auch in Deutschland und Frankreich verfügbar.

Good news for our friends in Germany and France: Mozilla VPN is now available in your countries!

It’s an excellent way to blur your identity online, whether you’re at home or using public wifi. Check it out:https://t.co/Ur22mm5fWE

— Mozilla (@mozilla) April 29, 2021