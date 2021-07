Nanogram Messenger: Komplette Telegram-Nutzung auf der Apple Watch

Der bekannte Entwickler Kosta Eleftheriou, der schon die Anwendung FlickType für die Apple Watch kreiert hat, wartet im deutschen App Store mit einer Neuerscheinung auf. Nanogram Messenger for Watch (App Store-Link) ist ein kostenloser Download, der sich auf der Apple Watch verwenden lässt und Nutzern bzw. Nutzerinnen des Messengers Telegram helfen soll, auch ohne ihr iPhone über die Smartwatch zu kommunizieren.

Die Installation von Nanogram Messenger for Watch ist etwa 59 MB groß. Nach der Einrichtung steht die Anwendung in englischer Sprache zur Verfügung. Der Entwickler gibt an, dass sich mit der App Telegram in vollem Umfang ohne Nutzung eines angebundenen iPhones verwenden lässt. In der App Store-Beschreibung heißt es dazu:

„Nanogram kommuniziert direkt mit Telegram unter Verwendung des offiziellen SDK von Telegram und sammelt keine Informationen. Erfordert die Apple Watch Series 3 oder höher mit watchOS 7 oder höher.“

Zwar gibt es auch eine offizielle Watch-App der Telegram-Entwickler, die aber einiges zu wünschen übrig lässt. Sie kann nicht unabhängig vom iPhone genutzt werden: Sogar wenn man über eine LTE-unterstützte Apple Watch verfügt, benötigt man trotzdem noch ein iPhone in der Nähe.

Nanogram Messenger füllt diese Lücke und bietet eine völlig unabhängige und native Telegram-Erfahrung, mit der sich Nachrichten direkt am Handgelenk versenden, empfangen und auch einsehen lassen. „Erlebe die Freiheit, nur mit deiner Apple Watch telefonieren zu können und gleichzeitig mit deinen Freunden und Familie in Verbindung zu bleiben“, berichtet Entwickler Kosta Eleftheriou.

Nanogram unterstützt darüber hinaus auch das FlickType Swipe Keyboard aus seiner Entwicklung für schnellere und privatere Antworten unterwegs. Erst kürzlich gab es ein Update auf Version 1.2 mit einigen Fehlerbehebungen und einem Teilen-Button, um Freunden die App empfehlen zu können. Solltet ihr eifrige Telegram-Nutzer und -Nutzerinnen und im Besitz einer unterstützten Apple Watch sein, lohnt ein Blick auf diese Neuerscheinung.