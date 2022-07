Netflix bietet jetzt 3D Audio auf ausgewählten Apple-Geräten an

Solltet ihr Netflix auf eurem Apple-Gerät sehen und dabei auch mal auf Kopfhörer setzen, dann könnte euch ab sofort ein vollkommen neues Klangerlebnis bevorstehen. Wie Netflix jetzt in einem Blog-Post bekannt gegeben hat, werden die ersten Serien mit 3D Audio ausgeliefert.

Netflix Spatial Audio hilft dabei, das Kinoerlebnis von Immersive Audio auf jede Stereoanlage zu übertragen, so dass die Arbeit, die die Filmemacher leisten, um Sie in die Geschichte zu versetzen, unabhängig davon ist, welches Gerät Sie verwenden, um Netflix zu sehen

Leider gibt es keine offizielle Liste mit Serien und Filmen, die auf Netflix den neuen Audio-Standard unterstützen. Wer herausfinden will, welche Inhalte 3D Audio unterstützen, kann in der Netflix-App nach „Spatial Audio“ suchen. Dann findet man unter anderem Serien wie: Stranger Things, Red Notice, The Witcher oder Interceptor.

Zudem muss man entsprechende Hardware verwenden, wenn die Inhalte abgespielt werden:

Kompatible Apple-Geräte

iPhone 7 und neuer mit mindestens iOS 15.1

iPad Air 3. Generation und neuer mit mindestens iPadOS 15.1

iPad mini 5. Generation und neuer mit mindestens iPadOS 15.1

iPad Pro 3. Generation und neuer mit mindestens iPadOS 15.1

Apple TV 4K und neuer mit mindestens tvOS 15

Kompatible Apple Kopfhörer