Raindrop.io: Lesezeichen-Manager mit neuer Highlight-Funktion

Entwickler Rustem Mussabekov beschreibt sein plattformübergreifendes Lesezeichen-Dienstprogramm Raindrop.io als „eine wunderschöne Möglichkeit, das Wichtigste zu behalten. Speichere wichtige Links, Artikel, Fotos, Videos und Präsentationen und organisiere sie in thematischen Sammlungen. Deine Lesezeichen sind von deinem Computer oder Smartphone verfügbar.“

Raindrop.io versteht sich mit vielen Plattformen und kommt neben einer iOS-App für iPhone und iPad (App Store-Link) auch mit Anwendungen für macOS, Windows, Android sowie die gängigsten Browser wie Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera und Apples Safari daher. Unter iOS ist der Download etwa 34 MB groß und kann ab iOS 12.4 oder neuer getätigt werden. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für die App bereits vorhanden.

Raindrop soll alle täglichen Lesezeichen-Bedürfnisse abdecken. Um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen, hat man nun eine neue Highlight-Funktion bereitgestellt, die es Nutzern und Nutzerinnen weiter vereinfachen soll, die eigenen Lesezeichen zu verwalten. Rustem Mussabekov berichtet im hauseigenen Blog:

„Jetzt kannst du die wertvollsten Teile einer Webseite wie Zitate, Preise, Code-Blöcke usw. einfach markieren und wieder aufrufen. Hinterlasse sofortige Gedanken, lege eine bestimmte Farbe fest und exportiere sie in andere Apps. Verfügbar in allen unseren Apps und Erweiterungen. Du kannst kostenlos unbegrenzt Highlights hinzufügen. Anmerkungen sind nur im PRO-Abo verfügbar.“

Das Erstellen von Highlights ist denkbar einfach: Wenn man eine Passage markiert, wird der Texthintergrund gelb eingefärbt, so dass er sich vom Rest der Seite abhebt. Am einfachsten geht dies über die Browser-Erweiterung der App. Man klickt und zieht einfach mit der Maus über den Text, den man hervorheben möchte, und drückt Strg+Umschalt+S (oder Cmd+Umschalt+S auf einem Mac), oder wählt „Highlight speichern“ aus dem Kontextmenü. Beim nächsten Aufrufen der Website werden die Highlights dann automatisch geladen.

Die angelegten Highlights und Anmerkungen werden zudem indiziert, um so nach bestimmten Wörtern oder Ausdrücken suchen zu können. Darüber hinaus lassen sich Highlight-Filter anwenden, um alle Highlights in allen Lesezeichen an einem Ort zu sehen. Über eine IFTTT-Integration können die Highlights auch an andere Drittanbieter-Dienste weitergeleitet werden.

Raindrop.io lässt sich kostenlos im App Store herunterladen und finanziert sich über ein Abonnement für die PRO-Version. Letztere ist zu Preisen ab 2,99 Euro/Monat bzw. 27,99 Euro/Jahr als In-App-Kauf erhältlich.