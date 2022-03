Netflix Games: „Shatter Remastered“ und „This Is A True Story” jetzt neu

Bei Netflix kann man nicht nur Filme und Serien sehen, sondern auch auf Spiele zugreifen. Bei Netflix Games findet man jetzt insgesamt 16 Spiele, in Kürze sogar 17. Zwei sind frisch eingetroffen, ein Spiel soll in Kürze veröffentlicht werden. Ein Überblick.

Shatter Remastered

Shatter Remastered (App Store-Link) ist ein von den Klassikern inspiriertes Brick-Breaking-Spiel, das bekannte Action mit einzigartigen Überraschungen und unglaublichen Bosskämpfen kombiniert. Es gilt als das Spiel, das dieses Genre neu definiert hat und bietet Dutzende einzigartiger Level mit fantastischer Physik, tollen Power-Ups und Spezialattacken. Es ist leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern.

This Is A True Story

Erforsche in This Is A True Story (App Store-Link) eine wunderschöne handgemalte Landschaften in diesem erzählerischen Puzzlespiel, das auf tatsächlichen Ereignissen und Interviews basiert. Überlebe einen Sturm, fange Wilderer und freunde dich vielleicht sogar mit einer Ziege an. Bei deiner Suche nach Wasser und dem Bewundern der natürlichen Schönheit der Erde erwarten dich auf Schritt und Tritt neue Abenteuer und Entdeckungen.

Into The Dead 2: Unleashed

In dieser Fortsetzung des erfolgreichen Zombie-Actionspiels Into the Dead müssen bewaffnete Spieler und Spielerinnen die immer größer werdende Zombie-Bedrohung abwehren und dabei tückisches Terrain durchqueren. In einer Welt, in der niemand mehr sicher ist, müssen Sie tun, was getan werden muss, um zu überleben. Das Spiel bietet mehrere actiongeladene Kapitel, Dutzende von Stages (z. B. Ölfelder und Militärbasen), Hunderte von Herausforderungen (z. B. brennende Wälder und gefrorene Berggipfel) und die Spieler können Nahkampfwaffen, Schusswaffen, Sprengstoffe und vieles mehr freischalten und aufrüsten.