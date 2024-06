Neu in iOS 18: Taschenlampe und Kamera auf dem Sperrbildschirm ändern

Der Schnellzugriff auf die Kamera oder die Taschenlampe direkt auf dem iPhone-Sperrbildschirm ist ziemlich praktisch, allerdings gab es bisher keine Option, hier andere Apps zu hinterlegen. Mit dem großen Update auf iOS 18, das im Herbst für alle erscheint, kann man selbst entscheiden, welche Apps man auf dem Sperrbildschirm anzeigen möchte.

In der ersten Beta-Version von iOS 18 könnt ihr die Apps schon ändern, allerdings stehen aktuell nur iOS-Systemfunktionen bereit. Da Entwickler und Entwicklerinnen ebenfalls den Schnellzugriff anbieten können, wird man später auch Apps wie Instagram, Snapchat, WhatsApp und Co. als Schnellzugriff festlegen können.

iOS 18: Steuerelemente auf dem Sperrbildschirm anpassen

Apple bietet derzeit folgende Steuerelemente an, die ihr als Shortcut festlegen könnt.

Anzeige und Helligkeit : Dunkelmodus.

: Dunkelmodus. Aufnahme : Kamera, Code scannen, Lupe.

: Kamera, Code scannen, Lupe. Home : Home.

: Home. Kurzbefehle : Kurzbefehle, Open App.

: Kurzbefehle, Open App. Remote : Remote.

: Remote. Sonstige : Taschenlampe, Rechner.

: Taschenlampe, Rechner. Sprachmemos : Sprachmemo.

: Sprachmemo. Töne : Musik erkennen mit Shazam.

: Musik erkennen mit Shazam. Uhr : Wecker, Timer, Stoppuhr.

: Wecker, Timer, Stoppuhr. Verbindungen : Flugmodus, Mobilfunk, Persönlicher Hotspot.

: Flugmodus, Mobilfunk, Persönlicher Hotspot. Wallet : Wallet, Tap to Cash.

: Wallet, Tap to Cash. Watch : Apple Watch anpingen.

: Apple Watch anpingen. Übersetzen : Übersetzen.

: Übersetzen. Bedienungshilfen : Unterstützender Zugriff, Live-Sprachausgabe.

: Unterstützender Zugriff, Live-Sprachausgabe. Hören – Bedienungshilfen : Musikhaptik, Stereobalance, Live-Untertitel.

– : Musikhaptik, Stereobalance, Live-Untertitel. Bewegung – Bedienungshilfen : Schaltersteuerung, Sprachsteuerung, Tastatursteuerung, AssistiveTouch, Apple Watch Synchronisierung, Geräte in der Nähe steuern.

– : Schaltersteuerung, Sprachsteuerung, Tastatursteuerung, AssistiveTouch, Apple Watch Synchronisierung, Geräte in der Nähe steuern. Sehen – Bedienungshilfen: Umkehren – klassisch, Farbfilter, Liveerkennung, Kontrast erhöhen, Bewegungen reduzieren, Transparenz reduzieren, Weißpunkt reduzieren, Umkehren – intelligent, VoiceOver, Zoom, Bildschirminhalt sprechen, flackerndes Licht dimmen, schwebender Text, schwebende Texteingabe.

Den Schnellzugriff auf die Steuerelemente könnt ihr ändern, in dem ihr lange auf dem Sperrbildschirm drückt und in den Bearbeiten-Modus wechselt. Hier lassen sich jetzt auch die Taschenlampe und die Kamera austauschen. Zum Start von iOS 18 im Herbst hat man hier sicherlich auch eine große Auswahl an Drittanbieter-App.