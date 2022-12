Neue Studie: Apple Watch kann Stresslevel präzise vorhersagen

Ein Forschungsteam der Universität Waterloo in Kanada hat den EKG-Sensor der Apple Watch genauer unter die Lupe genommen und konnte feststellen, dass die EKG-Daten verwendet werden könnte, um ein genaues Tool zur Stressvorhersage zu entwickeln. So berichtet das Magazin MyHealthyApple. Anders als Smartwatch-Hersteller wie Samsung, Fitbit und Garmin bietet Apple derzeit noch keine Funktion zur Stressbewertung auf der eigenen Plattform an.

Der Ein-Kanal-EKG-Sensor der Apple Watch gilt als sehr akkurat und wurde vom Forschungsteam verwendet, um mittels Apples Smartwatch das Stresslevel vorhersagen zu lassen. Die Ergebnisse der Studie wurden kürzlich in Frontiers Digital Health publiziert und markieren die erste Arbeit, die den EKG-Sensor der Apple Watch für die Stressvorhersage verwendete.

Die Versuchspersonen der Studie erhielten für 14 Tage ein iPhone 7 mit iOS 15.0 und eine Apple Watch Series 6. Letztere verfügte über watchOS 8.3 und die EKG-App. Das Forschungsteam fand heraus, dass es einen engen Zusammenhang zwischen den EKG-Daten, einschließlich der Beschleunigungs- und Verlangsamungskapazität des Herzens, und den von den Versuchspersonen angegebenen Stresswerten zum Zeitpunkt der Messung gab. Im Anschluss wurden Algorithmen über Machine Learning entwickelt, die diese Informationen nutzten, um ein Vorhersagemodell zu erstellen.

„Vielversprechendes“ Potential für Stressvorhersage

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Apple Watch ein „vielversprechendes“ Potential für die Stressvorhersage hat und schlägt vor, dass noch mehr Datenpunkte in die Stressmodelle integriert werden könnten, um die Vorhersagegenauigkeit zu erhöhen. Schließlich sammelt die Apple Watch zusätzliche Gesundheitsinformationen wie Schlaf- und Aktivitätsdaten.

Das Team der Universität Waterloo postuliert, dass die Apple Watch zur Unterstützung der psychischen Gesundheitspflege eingesetzt werden könne, indem sie Aktivitäten wie Atemübungen bei einem zu hohen Stresslevel anbiete und so frühzeitig auf Veränderungen der psychischen Gesundheit eingehe. Bei anderen Smartwatch-Herstellern ist dies bereits gängige Praxis.