Apple-Zulieferer: TSMC startet Massenproduktion von 3nm-Chips

Der taiwanesische Apple-Zulieferer TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) hat am gestrigen 29. Dezember 2022 mit der Massenproduktion der neuen Generation von 3nm-Chips begonnen. So berichtet Bloomberg. Diese werden in zukünftigen Apple-Produkten wie der kommenden iPhone-Generation zum Einsatz kommen.

„Der wichtigste Chiphersteller für Apple Inc. hat mit der Massenproduktion von fortschrittlichen 3-Nanometer-Chips auf seinem Campus in Tainan im Süden Taiwans begonnen. Damit folgt TSMC Samsung Electronics bei der Aufrüstung der Produktion einer Technologie, von der erwartet wird, dass sie die nächste Reihe von hochmodernen Geräten vom iPhone über Internetserver bis hin zu Supercomputern steuern wird.“

Der TSMC-Vorsitzende Mark Liu erklärte, die Nachfrage nach dieser Technologie sei „sehr groß“. Die 3-Nanometer-Chips werden über eine bessere Leistung als die aktuellen 5-Nanometer-Chips verfügen, und dabei gleichzeitig 35 Prozent weniger Strom verbrauchen. Apple könnte im nächsten Jahr erstmals 3nm-Chips in neuen Produkten, Gerüchten zufolge im A17-Chip der kommenden iPhone 15 Pro-Generation, verbauen.

TSMC plant, in Zukunft 3nm-Chips in einem aktuell im Aufbau befindlichen Werk in den USA herzustellen. Dort soll die Produktion ab 2026 begonnen werden. Schon im Jahr 2024 wird das erste Werk von TSMC in Arizona, USA, an den Start gehen und 4nm-Chips produzieren.