Neuer Leak: Keine großen Design-Änderungen bei der Apple Watch 8

Das Design der aktuellen Apple Watch 7 wurde vor der Veröffentlichung heiß diskutiert. Vorab gab es einige spannende Konzeptstudien und 3D-Mockups, die der Smartwatch ein deutlich kantigeres Äußeres verpassten, ähnlich des Industrial Designs von iPhone 13 und iPad Pro. Soweit ist es leider nicht gekommen, Apple nahm bei der neuen Generation lediglich kleine Design-Änderungen, unter anderem mit einem dünnerem Displayrand, vor. Auch die Armbänder der Vorgänger-Versionen passen weiterhin.

Die Hoffnungen liegen also auf der nächsten Generation der Apple Watch, die dann mit Versionsnummer 8 betitelt sein dürfte. Ein neuer Leak bei Twitter legt nun aber nahe, dass auch in der nachfolgenden Generation nicht unbedingt mit einem komplett neuen Design zu rechnen ist.

Told you it was disappointing.

Upon receiving CAD files and images, this will be the only noticeable change in design from the Series 7 to the Series 8.

More info soon at @iDropNews pic.twitter.com/GQC40eIwk3

— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) November 18, 2021