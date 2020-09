Neuer Outdoor-Schalter für Philips Hue funktioniert auch mit HomeKit

Es gibt mal wieder eine spannende Meldung für alle Apple-Nutzer, die Zuhause ein Philips Hue System mitsamt Bridge im Einsatz haben. Der Berliner Hersteller Senic hat heute einen Schalter für den Außenbereich vorgestellt. Der Friends of Hue Outdoor Switch kann ab sofort bestellt werden.

Gekoppelt mit der Philips Hue Bridge der zweiten Generation kann der Schalter mit seinen vier Tasten natürlich in erster Linie für die Steuerung von Philips Hue Leuchtmitteln genutzt werden. Allerdings taucht der Friends of Hue Outdoor Switch auch in HomeKit auf und kann dort ebenso konfiguriert werden.

Jeder der vier Knöpfe kann in HomeKit mit einer Aktion belegt werden. So könnte man beispielsweise die Außensteckdose von Meross gemeinsam mit seiner Hue-Gartenbeleuchtung schalten. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt, mittlerweile gibt es ja zahlreiches HomeKit-Zubehör für den Außenbereich.

Der Friends of Hue Outdoor Switch von Senic funktioniert ohne Batterien, die für die Übertragung des Funksignals notwendige Energie wird durch das Schalten selbst erzeugt. Zudem lässt uns der Hersteller wissen:

Der Friends of Hue-Schalter für den Außenbereich ist so konstruiert, dass er dem normalen Gebrauch im Freien, Sonnenlicht und Regenspritzern standhält und der Schutzklasse IP44 entspricht. Der Schalter kann mit Hilfe von Klebepunkten (in der Verpackung enthalten) oder Schrauben frei auf jeder flachen Oberfläche, einem Tisch oder vertikal an Außenwänden platziert werden.

Vorbestellungen für den Schalter werden ab sofort über die Webseite des Herstellers angenommen. Zum Start gibt es einen Rabatt von 10 Euro, so dass ihr für den Schalter nur 69 Euro bezahlt. Das ist schon eine Stange Geld, bisher gibt es aber keine vergleichbare Alternative.