Neuheiten von Xiaomi: Mi Robot, Xiaomi Watch S1, Xiaomi Buds 3T Pro und mehr

Der chinesische Hersteller Xiaomi dürfte mittlerweile bei unseren Lesern und Leserinnen sicher wohlbekannt sein. Neben preisgünstigen und gut ausgestatteten Smartphones ist der Konzern auch in anderen Produktsparten zuhause und stellt Saugroboter, Kopfhörer, Smartwatches, Fernseher und mehr her. Bei einem Launch-Event in Berlin hat Xiaomi nun neue Produkte aus vielen Segmenten präsentiert, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Unter anderem betritt man mit der neuen Mi Robot Vacuum-Mop 2 Series, einem Saugroboter inklusive Wischfunktion und Absaugstation, den deutschen Markt. Die Series umfasst den Mi Robot Vacuum-Mop 2S, Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro, sowie den Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra. Letzterer verfügt über eine automatische Selbstentleerungsstation und sorgt somit für ultimativen Komfort. Die Basisstation fasst vier Liter Staub und Schmutz, was zehn Reinigungsvorgängen entspricht. Die Station verfügt zudem über zwei Belüftungsöffnungen und -kanäle und unterstützt eine Saugleistung von bis zu 16.500 Pa, so dass Verstopfungen während des automatischen Entleerungsvorgangs praktisch ausgeschlossen sind.

Hocheffiziente Laserdistanzsensoren (LDS) ermöglichen es dem Gerät, Raumumrisse präzise zu erkennen und abzubilden. Zusätzliche Time of Flight (ToF)-Sensoren erkennen Hindernisse und minimieren auf smarte Weise Verklemmungen oder Stöße, verhindern Treppenstürze und vermeiden Schäden an Möbeln während des Saubermachens. Dank seiner großen Akkukapazität von 5.200mAh kann das Gerät mit einer einzigen Ladung bis zu 240 m² reinigen. Mit einer starken Saugleistung von bis zu 4.000 Pa und drei Wasserstufen liefert dieses kompakte, freihändig zu bedienende Gerät auch bei hartnäckigen Flecken ultimative Reinigungsergebnisse.

Speicherbare Routen mit dem Mi Robot Vacuum-Mop Pro

Der Mi Robot Vacuum-Mop Pro bietet eine starke Saugleistung von bis zu 3.000 Pa und 10.000 Mal pro Minute hochfrequentes Vibrationswischen – alles in einem kompakten, freihändig nutzbaren Modul. Die moderne LDS-SLAM-Navigation ermöglicht ein schnelles und hochpräzises Reinigen, selbst wenn das Gerät bei schlechten Lichtverhältnissen und in der Dunkelheit arbeitet. Der Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro kann programmierte und benutzerdefinierte Reinigungsrouten ausführen, die einfach über die Xiaomi Home App gesteuert werden können.

Mit seiner großen Akkukapazität von 5.200 mAh bietet der Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro eine Akkulaufzeit von bis zu 170 Minuten. Das Gerät wurde speziell für größere Haushalte entwickelt und kann auch mehrere Bodenkarten speichern.

Preise & Verfügbarkeit

Die Mi Robot Vacuum-Mop 2 Series ist ab dem 15. März 2022 bestellbar und ab dem 1. April 2022 im Handel erhältlich. Die Auto-Empty Station ist ab dem 1. April 2022 bestellbar und im Handel erhältlich. Die Preise werden wie folgt lauten:

Mi Robot Vacuum-Mop 2S mit UVP von 299,00 Euro

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro mit UVP von 449,00 Euro

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra mit UVP von 549,00 Euro

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Auto-Empty Station mit UVP von 259,00 Euro

Das Bundle aus Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra und Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Auto-Empty Station ist zu einer UVP von 799,00 Euro erhältlich.

Neue Smartwatches: Xiaomi Watch S1 und S1 Active

Die Xiaomi Watch S1 wurde für moderne Berufstätige mit vollem Terminkalender und einem anspruchsvollen Lebensstil entwickelt. Das professionelle, elegante Design der Xiaomi Watch S1 mit Saphirglas und einem Edelstahlrahmen, der das 1,43″ AMOLED-Display der Uhr umschließt, spiegelt dies wider. User können die Benutzeroberfläche der Uhren individuell anpassen oder aus 200 Zifferblättern sowie zwischen klassischen Leder- oder schmutzabweisenden Fluorkautschuk-Armbändern in verschiedenen Farben wählen. Die Xiaomi Watch S1 Active unterstützt einen fitnessorientierten und aktiven Lebensstil und kommt mit einem eleganten Metallrahmen sowie sechs kräftigen Armbandfarben.

Die Uhren verfügen über 117 Fitness-Modi und 19 Profi-Modi und können automatisch Trainingseinstellungen wie Laufband und Gehen erkennen. Die Uhren bleiben über Dual-Band-GPS immer in Verbindung und bieten rund um die Uhr Health-Tracking, indem sie Herzfrequenz, Schlafqualität, Stresslevel, Sauerstoffsättigung des Blutes (SpO2) und weitere Funktionen überwachen. Nutzer bzw. Nutzerinnen können diese Daten mit ihren Strava- oder Apple Health-Apps synchronisieren.

Bei normaler Nutzung halten die Watches im Standby-Modus zwölf Tage oder 24 Tage im Batteriesparmodus. Die Xiaomi Watch S1 Active verfügt zudem über eine magnetische Ladefunktion. Dank einer Wasserdichtigkeit von bis zu 5 ATM können Aktivitäten mit der Xiaomi Watch S1 Active bei Regenwetter oder Sonnenschein durchgeführt werden. Die Xiaomi Watch S1 ist ab dem 15. März 2022 zu einer UVP von 229 Euro unter mi.com/de und im Handel erhältlich, die Xiaomi Watch S1 Active zu einer UVP von 179,00 Euro. Im Aktionszeitraum vom 15.03. bis zum 31.03 2022 (solange der Vorrat reicht) erhalten Kunden und Kundinnen beim Kauf einer Xiaomi Watch S1 oder einer Xiaomi Watch S1 Active gratis eine Mi Body Composition Scale 2 im Wert von 29,99 Euro (UVP).

Xiaomi Buds 3T Pro – neues Hörerlebnis der nächsten Generation

Ein Sounderlebnis auf Studioniveau kommt immer mit klangreichen Details und minimaler Verzerrung. Um dies zu erreichen, vereinen die Xiaomi Buds 3T Pro eine innovative Kombination aus modernster Hardware und Software, wie einen 10mm dynamischen Treiber mit Doppelmagnet und teilweiser DLC-Beschichtung sowie Unterstützung des LHDC 4.0 Audio-Codecs.

Die Xiaomi Buds 3T Pro verfügen außerdem über eine erstklassige aktive Geräuschreduzierung. User können je nach Bedarf zwischen drei Active Noise Cancelling-Modi wählen und somit eine aktive Geräuschunterdrückung von bis zu 40 Dezibel erreichen. Der adaptive Modus ermöglicht es den Kopfhörern, je nach Geräuschpegel in der Umgebung automatisch zwischen den Modi zu wechseln. Der Transparenzmodus sorgt dafür, dass Nutzer und Nutzerinnen die Umgebung wahrnehmen, während sie unterwegs sind.

Darüber hinaus sind die Xiaomi Buds 3T Pro mit der neuen Dimensional Audio-Funktion ausgestattet, die einen 360-Grad-Soundeffekt erzeugt, ähnlich wie bei einer individuellen Kinovorstellung oder bei einem Live-Konzert. Die Xiaomi Buds 3T Pro unterstützen auch den Kopfbewegungsmodus, der es ermöglicht, dass jedes einzelne Klangdetail seine Position beibehält, wenn man den Kopf bewegt – ein vollständig neues Hörerlebnis.

Zudem unterstützen die Xiaomi Buds 3T Pro die Verbindung mit zwei Geräten (Dual-Device-Konnektivität), so dass sich problemlos einen Anruf entgegennehmen lässt, während man gleichzeitig mit dem Laptop verbunden ist. Mit einer einzigen Ladung kann das Gerät bis zu sechs Stunden Musik wiedergeben, inklusive Case steigt die insgesamte Akkulaufzeit auf bis zu 24 Stunden. Auch kabelloses Aufladen ist möglich. Die Xiaomi Buds 3T Pro sind ab 15. März 2022 zu einer UVP von 169,00 Euro auf der Website von Xiaomi und im Handel verfügbar.

Smarter Fernseher Xiaomi TV P1E 65″ mit Android TV

Der Xiaomi TV P1E 65” verfügt über ein großes 4K UHD LED-Display mit 60Hz. Dank HDR10+ und Dolby Vision erzielt der Fernseher einen hohen Dynamikumfang und stellt das Bild noch lebendiger und lebensechter dar. Zudem beinhaltet der TV die MEMC-Technologie, mit der der Fernseher durch Berechnung von Zwischenbildern ein enorm flüssiges und ruckelfreies Bild wiedergeben kann.

Dank Android TV 10 und beliebten Apps wie Netflix, Prime Video und YouTube bietet der Xiaomi TV P1E 65” ein umfassendes Zusatzangebot an Inhalten, die bereits vorinstalliert sind. User können zudem ganz einfach Inhalte und Spiele von ihren Smartphones oder Tablets mit Chromecast über den Fernseher abspielen. Mit dem integrierten Google Assistant ist der Xiaomi TV P1E 65” für die Sprachsteuerung im Smart Home geeignet. Ein integriertes Mikrofon auf dem Panel sorgt dafür, dass man den Fernseher und alle angeschlossenen smarten Geräte völlig freihändig per Sprache steuern kann. Sprachsteuerung via Amazon Alexa wird optional unterstützt. Zwei 10W-Speaker mit Dolby Audio und DTS-HD runden das Entertainment-Paket ab. Der Xiaomi TV P1E 65” ist ab Mitte April 2022 zu einer UVP von 749 Euro online sowie im Handel erhältlich.

Alle Informationen zu den neuen Produkten von Xiaomi gibt es auf der deutschsprachigen Website des Herstellers.