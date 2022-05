Nomad stellt neues Sport Slim Band für die Apple Watch vor

Auf der Suche nach einem neuen Apple Watch Armband? Nomad hat nun das wasserfeste Sport Slim Band vorgestellt. Der Preis liegt bei 49,95 US-Dollar, verfügbar sind die Farben Sage, Glacier Blue, Bone und Black. Aktuell sind die neuen Bänder noch nicht in Deutschland erhältlich.

Das Sport Slim Band ist leicht am Handgelenk, bietet aber die Haltbarkeit eines größeren Bandes. Das Sport Slim Band besteht aus flexiblem FKM-Gummi und verfügt über einen flachen Verschluss mit Pin-and-Tuck-Mechanismus, so dass Sie es problemlos vom Training in den Arbeitsalltag mitnehmen können.